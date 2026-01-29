Real Madridi merr disa oferta mbi 100 milionë euro për Bellinghamin
Real Madridi po përballet me një skenar të papritur në lidhje me një nga yjet e tyre më të mëdhenj. Jude Bellingham, i sjellë si një përforcim strategjik dhe lojtar kyç në projekt, ka filluar të ngrejë dyshime sepse nuk përshtatet plotësisht me ekipin.
Klubi mbretëror është i vetëdijshëm se mesfushori anglez nuk po kalon periudhën më të mirë dhe, megjithëse nuk është zyrtarisht në shitje, tregu rreth tij ka filluar të lëvizë seriozisht, raportojnë mediat spanjolle.
Në javët e fundit, klubi ka marrë oferta nga Liga Premier që kalojnë 100 milionë euro, një interes që Real Madridi nuk e priste kaq shpejt.
Klubet kryesore të Ligës Premier besojnë se reprezentuesi i Anglisë është ende një mundësi në treg dhe janë gati të investojnë shumë para për ta rikthyer atë këtë verë nëse lind mundësia më e vogël.
🚨 Several unnamed Premier League clubs have submitted offers exceeding €100M for Jude Bellingham in recent weeks.
Real Madrid could consider accepting one if the midfielder’s performances fail to improve. 👀💰
(Source: El Nacional) pic.twitter.com/PvlQzBxvoG
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 29, 2026
Kjo shumë do t’i lejonte Real Madridit të rikuperonte investimin e tyre dhe të lironte hapësirë për një rindërtim të mesfushës. Për momentin, qëndrimi i bordit është i prerë: Bellingham nuk është në shitje, por situata e përgjithshme nuk po injorohet.
Në klub ka shqetësime se lojtari nuk ndihet plotësisht rehat në rolin e tij aktual. Rendimenti i tij sulmues ka rënë, kërkesat mbrojtëse janë rritur dhe statusi i tij brenda ekipit ka ndryshuar me ardhjen e yjeve të rinj. E gjithë kjo ka shkaktuar pak frustrim tek ai.
Real Madridi po e mbështet atë, por nëse forma e tij nuk përmirësohet deri në fund të sezonit, asnjë opsion nuk do të përjashtohet. Klubi vlerëson talentin, moshën dhe ndikimin e tij komercial, por i jep përparësi ekuilibrit të dhomës së zhveshjes dhe qëndrueshmërisë sportive të projektit.
Pranimi i një shitjeje për më shumë se 100 milionë euro do t’i lejonte Real Madridit të forconte disa pozicione kyçe ose të kërkonte një profil lojtari që përshtatet më mirë në sistemin aktual.
Për momentin, gjithçka është pezull. Anglezi dëshiron të ketë sukses në Santiago Bernabeu, por gjithashtu dëshiron të ndihet i rëndësishëm.
Ndryshe, Belligham ka shënuar gjashtë gola dhe ka bërë katër asistime në 27 ndeshje këtë sezon. /Telegrafi/