Real Madridi ende pa vendim për trajnerin, Arbeloa nën presion
Stoli i Real Madridit është shndërruar në një nga temat kryesore në prag të verës, ndërsa e ardhmja e Alvaro Arbeloas mbetet e pasigurt.
Në klub ende nuk është marrë një vendim përfundimtar se kush do ta udhëheqë skuadrën sezonin e ardhshëm, pas një sezoni që për “Los Blancos” u mbyll më herët sesa pritej.
Arbeloa e mori drejtimin e ekipit në rrethana të ndërlikuara, pas largimit të Xabi Alonsos, por nuk arriti ta mbajë Realin në garë për trofe.
Eliminimi në Evropë dhe humbja e shanseve në garën vendore që në mes të prillit, e kanë detyruar klubin të hyjë në një fazë analize dhe reflektimi për projektin sportiv.
Megjithëse bilanci i Arbeloas nuk konsiderohet plotësisht negativ, pasi ai u mbështet shumë te akademia dhe u dha hapësirë talenteve të rinj duke tentuar të ndërtojë një identitet të skuadrës, në Real Madrid rezultatet janë vendimtare.
Mungesa e trofeve dhe përshtypja se ekipi nuk konkuroi në nivelin maksimal në momentet kyçe kanë ndikuar dukshëm në vlerësimin e sezonit.
Për momentin, qëndrimi i tij nuk është i garantuar, por as nuk përjashtohet. Brenda klubit thuhet se po shqyrtohen disa skenarë, ndërsa vendimi final mund të varet edhe nga disponueshmëria e alternativave të profilit të lartë.
Në rast se Real Madridi vendos të ndryshojë trajner, në listën e kandidatëve po përmenden disa emra të njohur. Sipas raportimeve, ndër opsionet që qarkullojnë janë Didier Deschamps, Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino dhe Lionel Scaloni.
Vera pritet të jetë vendimtare për drejtimin e projektit në vitet e ardhshme. Tifozët kërkojnë reagim pas një sezoni zhgënjyes dhe klubi e di se rikthimi në garën për të gjithë trofetë nis nga një zgjedhje e saktë në stol.
E ardhmja e Arbeloas do të varet nga vlerësimi i brendshëm dhe nga mundësia që drejtuesit të gjejnë një trajner që i bind plotësisht për një etapë të re. /Telegrafi/