Real Madridi dhe plani i mençur financiar për Nico Paz
Nico Paz po kalon një moment të shkëlqyer në karrierën e tij të re.
Performancat e tij të qëndrueshme dhe të spikatura me Como kanë tërhequr vëmendjen e klubeve më të mëdha evropiane, duke e vendosur argjentinasin në qendër të debatit për talentet më premtuese të kontinentit.
Në Itali, Paz ka treguar aftësi të larta si mesfushor kreativ, me vizion loje, hyrje në zonë dhe teknikë të dallueshme.
Kontributi i tij ka ndihmuar Comon të bëjë një hap cilësor, ndërsa rritja e tij individuale nuk ka kaluar pa u vënë re nga klubet më të mëdha.
Real Madridi ruan një opsion të rikthimit të lojtarit me një çmim të favorshëm.
Në Madrid, drejtuesit konsiderojnë se ky është momenti ideal për të aktivizuar klauzolën, para se vlera e tij të rritet edhe më shumë në treg.
Megjithatë, nuk është e sigurt që Paz do të qëndrojë në Bernabeu.
Klubi po shqyrton mundësinë e një shitjeje të menjëhershme, pasi disa ekipe nga Liga Premier janë të gatshme të paguajnë shifra të konsiderueshme, duke e bërë këtë një operacion financiar jashtëzakonisht fitimprurës.
Lojtari ka treguar pjekuri dhe talent në Itali, dhe sezoni veror mund të jetë vendimtar.
Real Madridi duhet të zgjedhë mes zhvillimit të tij në skuadër ose shfrytëzimit të rritjes së vlerës për një nga transaksionet më të ndikuara financiarisht të viteve të fundit. /Telegrafi/