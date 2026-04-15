Real Madridi apo Bayern Munich? Luis Enrique përgjigjet për kundërshtarin e mundshëm në gjysmëfinale
Paris Saint-Germain arriti lehtësisht në gjysmëfinalet e Ligës së Kampionëve. Pasi mposhtën Liverpoolin 2-0 në shtëpi në ndeshjen e parë të çerekfinales, ata festuan me të njëjtin rezultat edhe në ndeshjen e kthimit në Anfield.
Kampionët në fuqi të Ligës së Kampionëve tani presin klubin që do të jetë kundërshtari i tyre në ndeshjet gjysmëfinale.
PSG e di se me cilat dy klube do të përballet në gjysmëfinale. Do të jetë Bayerni ose Real Madrid. Ata do të luajnë ndeshjen e dytë të çerekfinaleve sonte (e mërkurë) në Mynih në orën 21:00.
Bayern fitoi ndeshjen e parë në Madrid me rezultat 2-1. Pasi PSG siguroi vendin e tyre në gjysmëfinale, gazetarët e pyetën Luis Enriquen se kë do të donte të shihte si kundërshtar.
“Real apo Bayern? Sa herë që dua një kundërshtar, duhet të luajmë kundër tjetrit. Kjo është arsyeja pse do të relaksohem në Paris dhe do të shikoj ndeshjen e Mynihut duke pirë një birrë të mirë e të ftohtë”, u përgjigj Enrique. /Telegrafi/