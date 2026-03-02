Reagimi epik i Ludos në finale, Alaudini tregon prapaskenat se përse e tërhoqi për krahu
Ludo Lee ka folur për reagimin e tij pasi u shpall finalisti i tretë i Big Brother VIP Kosova 4.
Ndonëse nuk e priste, ai bëri një reagim me plot nervoz, që mori gjithë vëmendjen.
Në ato momente u krijua edhe një situatë me Alaudin Hamitin, ku ky i fundit e mbrojti për të mos u larguar nga skena.
Foto: YouTube
Moderatori sqaroi edhe prapaskenat e kësaj dhe pse e bëri një veprim të tillë.
"Ndoshta pak u nguta, por prisja që të jem në finale në mesin e dy personave edhe ndoshta reagova, edhe pse e kam parë veten fitues ia uroj Londrimit fitoren, e ka merituar. Reagimi im ishte pak i ashpër, por kjo ke një pjesë e realitetit tem, edhe pse në rrjete sociale pashë shumë se si kanë reaguar njerëzit", u shpreh ai.
Foto: YouTube
Alaudini theksoi: "Unë të kapa se thash mos vazhdo andej, se ka qenë një vijë e hollë, dhe do të lëndoheshe".
Sido që të jetë, Ludo tha se është i lumtur për gjithë rrugëtimin e tij në këtë format. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com