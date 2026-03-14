Rayan Cherki: Mundohem të luaj në stilin e Hazardit, Ronaldinhos, Ronaldos dhe Messit
Mesfushori i Manchester Cityt, Rayan Cherki, është hapur rreth filozofisë së tij në futboll, duke shprehur një nostalgji të thellë për "magjinë" krijuese në një epokë të dominuar gjithnjë e më shumë nga të dhënat dhe prodhimi fizik.
Në një intervistë të kohëve të fundit, organizatori francez diskutoi se si ai balancon kërkesat e lojës moderne me talentin që përcaktoi idhujt e tij.
“A është futbolli që luani tani i njëjtë me atë që luanit kur ishit fëmijë? Oh, jo. Është bërë puna ime. Por përpiqem të luaj në stilin që më bëri të dashurohem me futbollin që në fillim. Futbollin e Eden Hazard, Neymar, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo dhe Messi”, ka thënë fillimisht Cherki.
“Si e shihni futbollin modern profesional? Nuk jam adhurues i të gjitha aspekteve të saj. Do të doja të thoshim: ‘Robotët janë të mirë, por magjia është më e mirë’. Një përputhje perfekte me 99% pasime të suksesshme është në rregull, por një përputhje me pesë ose gjashtë momente gjenialiteti do të jetë gjithmonë më e mirë”.
“A ju frustron ky stil taktik dhe atletik i futbollit? Vëllimi i madh i lojës nuk është problemi – përkundrazi. Por është paksa frustruese sepse, këto ditë, shumë trajnerë janë vazhdimisht në kërkim të kujtdo që vrapon më shumë ose kërcen më lart. Për mua, futbolli është diçka krejtësisht tjetër. Por nga ana tjetër, unë nuk kam njohuri shkencore”, përfundoi ylli francez.
Ndryshe, Cherki u transferua në verë nga Lyoni te City për rreth 35 milionë euro dhe deri tani ka zhvilluar 38 ndeshje duke shënuar 9 gola dhe 10 asistime, edhe pse jo një titullar i rregullt. /Telegrafi/