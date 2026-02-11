Raundi tjetër i bisedimeve për t'i dhënë fund luftës, javën e ardhshme - Zelensky jep detaje
Presidenti Volodymyr Zelensky tha se kishte pranuar propozimin e SHBA-së për të mbajtur një raund tjetër bisedimesh javën e ardhshme për t'i dhënë fund luftës me Rusinë.
Presidenti e deklaroi këtë në një intervistë me Bloomberg, raporton Ukrinform, përcjell Telegrafi.
Sipas Zelenskyt, raundi tjetër i bisedimeve të paqes është planifikuar për të martën ose të mërkurën, megjithëse aktualisht nuk është e qartë nëse Rusia do të bjerë dakord për këto bisedime në SHBA.
Në axhendë është një propozim i SHBA-së për të krijuar një zonë të lirë ekonomike si një zonë tampon në rajonin lindor të Donetskut.
Megjithatë, sipas presidentit ukrainas, të dyja palët në konflikt janë skeptike në lidhje me këtë opsion.
"Asnjëra nga palët nuk është e interesuar për idenë e zonës së lirë ekonomike - as rusët, as ne. Ne kemi pikëpamje të ndryshme për të. Dhe marrëveshjet ishin si më poshtë - le të kthehemi me vizionin se si mund të duket për takimin e ardhshëm", tha Zelensky në një intervistë telefonike në Kiev të martën.
Ai vuri në dukje se në diskutimet rreth asaj se kush do ta kontrollojë këtë zonë tampon, SHBA-të duhet të sqarojnë qëndrimin e tyre.
“Nëse është territori ynë - dhe është territori ynë - atëherë vendi, territori i të cilit është, duhet ta qeverisë atë”, beson Zelensky.
Presidenti ukrainas tha gjithashtu se administrata Trump dëshiron të nënshkruajë të gjitha dokumentet menjëherë.
Ai vuri në dukje se Ukraina do të duhet të miratojë marrëveshjen e paqes përmes një votimi parlamentar ose një referendumi kombëtar.
Sipas presidentit, bisedimet e fundit në Emiratet e Bashkuara Arabe u përqendruan në mekanizmat e armëpushimit dhe se si SHBA-të do t'i monitoronin ato. Megjithatë, ai tha se negociatorët nuk ishin në gjendje të finalizonin detajet pa vendime politike të nivelit më të lartë. /Telegrafi/