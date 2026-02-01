Raundi i ardhshëm i bisedimeve SHBA-Rusi-Ukrainë do të fillojë më 4 shkurt, thotë Zelensky
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha të dielën se raundi i ardhshëm i bisedimeve trepalëshe të paqes SHBA-Ukrainë-Rusi do të mbahet në Emiratet e Bashkuara Arabe më 4 dhe 5 shkurt.
"Ekipi ynë negociator sapo ka dorëzuar një raport", tha Zelensky, duke njoftuar datat për raundin e ardhshëm të bisedimeve në Abu Dhabi.
"Ukraina është gati për një diskutim thelbësor dhe ne jemi të interesuar të sigurohemi që rezultati të na afrojë me një fund të vërtetë dhe dinjitoz të luftës", shtoi ai, transmeton Telegrafi
Njoftimi i Zelensky erdhi pasi i dërguari presidencial i SHBA-së, Steve Witkoff, tha se përfaqësuesit amerikanë dhe rusë zhvilluan takime "produktive dhe konstruktive" në lidhje me luftën në Ukrainë në Florida të shtunën.
Takimi ishte i fundit në përpjekjen e vazhdueshme të presidentit Donald Trump për t'i dhënë fund pushtimit në shkallë të plotë të fqinjit të saj nga Rusia, përvjetori i katërt i të cilit do të vijë më vonë këtë muaj.
Delegacioni amerikan për takimet e së shtunës në Florida përfshinte Witkoff, Sekretarin e Thesarit, Scott Bessent, dhëndrin e Trump, Jared Kushner, këshilltarin e lartë të Shtëpisë së Bardhë, Josh Gruenbaum.
I dërguari special rus Kirill Dmitriev - i cili është gjithashtu CEO i Fondit Rus të Investimeve Direkte - përfaqësoi Moskën.
Në një postim për X, Witkoff tha se SHBA-të ishin "të inkurajuara" që Rusia po punon drejt sigurimit të paqes me Ukrainën.
Dmitriev tha gjithashtu në një postim për X, "Takim konstruktiv me delegacionin amerikan të paqebërjes".
Të shtunën, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se Kievi është "në kontakt të rregullt me palën amerikane" dhe po priste të merrte informacion mbi raundin e fundit të bisedimeve.
"Ukraina është e gatshme të punojë në të gjitha formatet efektive. Ajo që ka rëndësi janë rezultatet. Dhe që takimet të ndodhin. Ne po mbështetemi në takimet javën e ardhshme dhe po përgatitemi për to", shtoi Zelensky.
Raundi tjetër i bisedimeve do të pasojë një raund historik negociatash të mbajtura në Emiratet e Bashkuara Arabe muajin e kaluar, të cilat ishin bisedimet e para trepalëshe SHBA-Ukrainë-Rusi që nga fillimi i pushtimit të plotë të Rusisë në shkurt 2022.
Delegatat ukrainase dhe ruse janë planifikuar të takohen ndërsa një armëpushim i shkurtër dhe i kufizuar në infrastrukturën energjetike skadoi të dielën. Marrëveshja u ndërmjetësua nga Trump javën e kaluar, me Kremlinin që konfirmoi se nuk do të sulmonte objektivat energjetike në Kiev deri më 1 shkurt.
Zelensky tha të shtunën se Ukraina do të "pasqyronte përmbajtjen".
Sidoqoftë, sulmet me rreze të gjatë veprimi nga të dyja palët vazhduan. Forcat ajrore të Ukrainës thanë të dielën se Rusia kishte lëshuar 90 dronë në vend gjatë natës, nga të cilët 76 u rrëzuan ose u shtypën. Katërmbëdhjetë dronë goditën nëntë vende, tha forca ajrore.
Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha të dielën në mëngjes se forcat e saj kishin rrëzuar të paktën 21 dronë ukrainas gjatë natës. /Telegrafi/