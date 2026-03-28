Rast i rëndë në Vushtrri, fëmija humb jetën pasi u godit me automjet aksidentalisht nga babai
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të rëndë në Vushtrri, ku një fëmijë ka ndërruar jetë pasi është goditur aksidentalisht me automjet nga babai i tij.
Rasti ka ndodhur të premten, në ora 15:00.
“Vushtrri 27.03.2026 – 15:00. Është raportuar se i dyshuari mashkull kosovar, me automjetin e tij nga pakujdesia ka goditur fëmijën e tij, i cili nga plagët e rënda ka ndërruar jetë”, thuhet në raport.
Trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion.
Rasti është duke u hetuar. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate