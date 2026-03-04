Rashica asiston në fitoren e thellë të Besiktasit
Milot Rashica ka vazhduar me paraqitje të mira me fanellën e Besiktas këtë edicion në Turqi.
Sulmuesi dardan e nisi si titullar ndeshjen e Kupës së Turqisë ndaj Rizespor, ku Besiktas mori fitore të thellë 4-1.
Rashica zhvilloi një ndeshje të shkëlqyer, teksa asistoi te goli i dytë i shënuar nga Salih Ucan.
Salih Uçan. 💪
pic.twitter.com/wEjJncMgKj
— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 4, 2026
Në 27 ndeshje këtë edicion me fanellën e Besiktas në të gjitha garat, Rashica ka shënuar dy gola dhe ka asistuar në pesë të tjerë.
Besiktas me fitoren ndaj Rizespor, ndodhet në pozitën e parë në Grupin C të Kupës me 10 pikë pas katër ndeshjeve. /Telegrafi/
