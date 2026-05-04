Raphinha refuzon milionat arabe, dëshiron qëndrimin te Barcelona
Raphinha po i jep përparësi vazhdimësisë te Barcelona, pavarësisht një oferte shumë fitimprurëse nga Arabia, e cila raportohet se arrin deri në 90 milionë euro, me një pagë rreth 30 milionë euro në sezon.
Qëndrimi i anësorit brazilian është i qartë: ai dëshiron të qëndrojë në Kataluni dhe të forcojë më tej rolin e tij në formacionin “blaugrana”, edhe pse e ardhmja e tij pritet të jetë një element i rëndësishëm në planifikimin e verës së klubit.
Në këtë proces është i përfshirë edhe agjenti i tij, Pini Zahavi, ndërsa drejtuesit e klubit po analizojnë me kujdes situatën financiare dhe mundësitë në merkato.
Prapa skenave, Barcelona e pranon se një shitje e madhe mund të jetë e nevojshme për të stabilizuar financat dhe për të krijuar hapësirë për afrime të reja.
Edhe lojtarë të rëndësishëm si Jules Kounde nuk konsiderohen të paprekshëm, me klubin të hapur ndaj ofertave që përputhen me vlerësimet e tyre.
Strategjia aktuale e Barcelonës është të gjenerojë të ardhura përmes shitjes së lojtarëve, në mënyrë që të mbështesë një buxhet rreth 60 milionë euro për përforcime në repartin ofensiv. Klubi synon të afrojë një sulmues krahu me përvojë, duke i dhënë përparësi profileve të konsoliduara, në vend të talenteve në zhvillim si Mika Godts.
Ndërkohë, ristrukturimi i repartit mbrojtës mbetet një tjetër prioritet i rëndësishëm, me klubin katalanas që është në kërkim të një qendërmbrojtësi të shpejtë, me këmbën e djathtë, për të shtuar thellësi dhe balancë në skuadër për sezonin e ardhshëm. /Telegrafi/