VAR-i zbulon audion e vendimit kyç për anulimin e kartonit të kuq në fitoren e Real Madridit ndaj Espanyolit
Një ndërhyrje vendimtare e sistemit VAR, e konfirmuar më vonë edhe përmes audios zyrtare të ndeshjes, rezultoi të ishte momenti përcaktues në fitoren 2-0 të Real Madridit ndaj Espanyol, pasi një karton i kuq i dhënë në pjesën e parë u anulua pas rishikimit në monitorin anësor.
Ngjarja ndodhi në mesin e pjesës së parë, kur gjyqtari kryesor Jesus Gil Manzano fillimisht ndëshkoi me karton të kuq direkt mbrojtësin e Espanyol, Omar El Hilali, për një ndërhyrje ndaj Vinicius Junior.
Megjithatë, gjyqtari i VAR-it, Jorge Figueroa Vazquez, ndërhyri menjëherë duke e këshilluar arbitrin kryesor që të rishikonte episodin në monitorin pranë fushës.
Audio-ja e procesit të rishikimit zbulon dialogun që çoi në ndryshimin e vendimit. Gjyqtari në fushë u ftua të rishikonte pamjet përpara se të merrte vendimin përfundimtar.
“OK, ma shfaqni”, dëgjohet të thotë Gil Manzano.
Nga dhoma e VAR-it, zyrtarët argumentuan se nuk kishte kontakt të qartë me takat e këmbës dhe se ndërhyrja nuk e përmbushte kriterin për karton të kuq.
“Nuk ka kontakt dhe shihet qartë ndërhyrja”, ishte reagimi nga VAR-i.
Pas rishikimit të pamjeve, Gil Manzano e ndryshoi vendimin fillestar: “Nuk ka kontakt me takat, në rregull. Do ta kthej në karton të verdhë dhe e anuloj kartonin e kuq”.
Kështu, kartoni i kuq u anulua dhe u zëvendësua me një ndëshkim me karton të verdhë, duke e lënë Espanyol me 11 lojtarë në fushë dhe duke ruajtur ekuilibrin e ndeshjes.
Përtej këtij episodi, sfida ishte e fortë dhe e luftuar, me të dy skuadrat që grumbulluan disa kartonë të verdhë. Espanyol mori tre, ndërsa Real Madrid u ndëshkua katër herë, përfshirë Vinicius Junior dhe Brahim Diaz.
Pavarësisht polemikës në pjesën e parë, Real Madrid arriti të sigurojë fitoren 2-0, ndërsa trajneri i Espanyol, Manolo Gonzalez, më vonë theksoi se skuadra e tij kishte qenë e barabartë në shumë momente të lojës.
Ai vuri në dukje rastet e humbura si faktorin vendimtar të rezultatit: “Nëse nuk shfrytëzon rastet, ata kanë lojtarë që mund ta vendosin ndeshjen”.
Megjithatë, pavarësisht rezultatit, vendimi i VAR-it për anulimin e kartonit të kuq mbetet episodi më i diskutuar i takimit. /Telegrafi/