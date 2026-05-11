Rama: Shqipëria mbi mesataren e BE-së në prokurimet publike
Edi Rama zhvilloi këtë të hënë një konferencë për shtyp së bashku me Reida Kashta, negociatore për Kapitullin 5 të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimi Europian, ku u prezantuan të dhënat mbi ecurinë e vendit në fushën e prokurimeve publike dhe standardet e konkurrencës.
Rama tha se Shqipëria është në një fazë shumë të avancuar të përparimit në këtë fushë dhe është pozicionuar mirë në tryezën e negociatave me Bashkimin Europian. Ai theksoi se është bërë progres i dukshëm, ndërsa disa nga treguesit kryesorë e rendisin vendin mbi mesataren e vendeve të BE-së.
Kryeministri solli në vëmendje të dhëna nga një raport i detajuar i Gjykata Europiane e Llogarive për vendet e Bashkimit Europian, duke theksuar se dokumenti evidenton rënie të nivelit të konkurrencës në kontratat publike në vitet e fundit, si edhe mungesë ndërgjegjësimi mbi rëndësinë e konkurrencës si parakusht për garantimin e vlerës së parasë publike në vendet e BE-së.
Sipas tij, raporti evidenton rënie të konkurrencës në prokurimet publike në shumë vende të BE-së, ndërsa Shqipëria paraqitet me tregues më pozitivë në disa fusha kyçe.
Kryeministri theksoi se numri mesatar i ofertuesve për procedurë në Shqipëri është 3.7, krahasuar me mesataren 3.2 të raportuar nga Gjykata Europiane e Llogarive për vendet e Bashkimit Europian. Ai deklaroi gjithashtu se gjatë vitit 2025 vetëm 12 për qind e prokurimeve për punë publike në Shqipëri janë mbyllur me një ofertues të vetëm, ndërkohë që mesatarja e vendeve të BE-së është 14 për qind.
“Nëse e vendosim në kontekst pozicionin e vendit tonë në indikatorët kryesorë që përcakton BE për konkurrueshmërinë, po të shohim tabelën, nëse në mesatare kontratat me një ofertues të vetëm janë 32.3% të kontratave në vendet e BE-së, për Shqipërinë ato janë në masën 23.3%. Nëse në listën e vendeve anëtare ka shumë vende që fillojnë nga 57% e zbresin deri në 38%, Shqipëria është midis tyre dhe vendeve si Suedia apo Gjermania. Vendi ynë është mbi këto, me shumë pak pra, 23.5%.
Edhe në numrin e ofertuesve për procedura, që raporti e përcakton si 3.2 ofertues, Shqipëria është me 3.7 ofertues mesatarisht dhe më tutje në Shqipëri, në vitin 2025, numri i prokurimeve publike që janë mbyllur me fitues dhe kanë pasur vetëm një ofertues është 12%, ndërkohë që mesatarja e BE-së është 14%.
Të gjitha këto nuk thonë asgjë më shumë e asgjë më pak se fakti që Shqipëria është në një fazë shumë të avancuar të përparimit në këtë fushë dhe, nga ana tjetër, në pozicionin e saj në tryezën e negociatave me BE”, tha Rama.