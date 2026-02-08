Qiproja ndalon karateistët e Kosovës të marrin pjesë me simbole shtetërore në Evropian për të rinj
Karateistët e Kosovës nuk morën pjesë në Kampionatin Evropian për kadetë, juniorë dhe U21 që u zhvillua në Limasol të Qipros, pasi ky vend nuk lejoi përdorimin e simboleve shtetërore të Kosovës.
Federata jonë kishte marrë njoftim nga autoritetet qipriote dhe nga Federata Evropiane e Karatesë se pjesëmarrja me flamur dhe himn të Kosovës nuk do të ishte e mundur, duke e lënë ekipin kosovar pa të drejta të barabarta me sportistët e vendeve të tjera.
Federata Evropiane e Karatesë (EKF) ofroi një “zgjidhje” alternative, duke sugjeruar që sportistët kosovarë të merrnin pjesë nën emrin dhe flamurin e Federatës së Karatesë së Kosovës, duke respektuar kufizimet ligjore të Qipros.
Megjithatë, drejtuesit e karatesë kosovare refuzuan këtë mundësi, duke vendosur të mos udhëtojnë për ngjarjen kryesore kontinentale. Ky vendim ishte miratuar nga bordi ekzekutiv dhe Kuvendi i Punës i Federatës.
Vendimi i Qipros dhe mbështetja e EKF-së për të respektuar ligjet e vendit organizator sollën një situatë diskriminuese për sportistët kosovarë, të cilët mbetën jashtë garës edhe pse kishin përgatitur pjesëmarrjen e tyre.
Ky nuk është hera e parë që Qiproja vepron në këtë mënyrë, pasi edhe tre vjet më parë karateistët kosovarë nuk u lejuan të paraqiteshin me të drejta të barabarta në Evropianin e organizuar gjithashtu në këtë vend. /Telegrafi/