Federata Shqiptare e Karatesë ka kënaqësinë të njoftojë një sukses të madh në arenën ndërkombëtare. Garuesja Lanika Rexhepi është shpallur Nënkampione e Evropës në kategorinë Cadet +61 kg, në kuadër të Kampionatit Europian Cadet, Junior & U21, i cili u zhvillua në Limassol të Qipros.

Ky kampionat mblodhi rreth 1293 garues nga e gjithë Evropa, duke e bërë konkurrencën jashtëzakonisht të fortë.

Lanika Rexhepi zhvilloi një paraqitje mbresëlënëse gjatë gjithë turneut, duke dominuar bindshëm në fazat eliminatore dhe duke siguruar vendin në finale.


Rruga e Lanika Rexhepit drejt medaljes së argjendtë

  • Fitore 8-0 ndaj Malit të Zi
  • Fitore 8-0 ndaj Gjeorgjisë
  • Fitore 6-1 ndaj Francës
  • Fitore 3-0 ndaj Italisë


Në finale, Lanika u ndal me rezultat minimal 0-1 ndaj garueses nga Portugalia, duke u mjaftuar me medaljen e argjendtë, por duke konfirmuar nivelin e lartë dhe potencialin e saj në arenën evropiane.

Ky rezultat pasqyron përkushtimin, disiplinën dhe seriozitetin e Lanika Rexhepit, si dhe punën e vazhdueshme të stafit teknik dhe mbështetjen e Federatës Shqiptare të Karatesë në zhvillimin e sportistëve të rinj.

Federata Shqiptare e Karatesë e uron Lanika Rexhepin për këtë arritje të madhe dhe i dëshiron suksese të tjera në garat e ardhshme ndërkombëtare. /Telegrafi/

