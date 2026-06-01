Rron Zeqiraj shpallet nënkampion ballkanik në karate, fiton medaljen e argjendtë
Sportisti i ri kosovar, Rron Zeqiraj, ka arritur sukses të rëndësishëm në arenën ndërkombëtare, duke u shpallur nënkampion ballkanik në kategorinë U13 -47 kg në Kampionatin Ballkanik 2026.
Zeqiraj, i cili përfaqëson Klubin e Karatesë Fushë-Kosova, zhvilloi paraqitje të suksesshme gjatë garës, ku arriti të fitojë katër ndeshje radhazi, duke siguruar kalimin në finalen e madhe.
Në ndeshjen finale, ai u përball me një sportist nga Mali i Zi, ku pas një përballjeje të fortë dhe fillimisht duke qenë në epërsi, u mposht dhe u rendit i dyti, duke fituar medaljen e argjendtë.
Sipas klubit të tij, Klubi i Karatesë Fushë-Kosova, performanca e Zeqirajt është vlerësuar si dëshmi e disiplinës, përkushtimit dhe talentit të tij sportiv.
Ky sukses është përshëndetur edhe nga komuniteti sportiv lokal në Fushë Kosovë, si dhe nga Federata e Karatesë së Kosovës, duke e cilësuar si një arritje të rëndësishme për sportin e karatesë në vend. /Telegrafi/