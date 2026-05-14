Qeveria ndan 50 mijë euro për rikonstruktimin e Xhamisë së Ibrit
Gjatë mbledhjes së sotme Qeveria në detyrë e Kosovës ka miratuar edhe vendimin për rialokimin e mjeteve në Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit me kodin 207 për zbatimin e programit “Masat preventive – intervenime emergjente nëpër komuna të ndryshme”, që parasheh ndarjen edhe të 50 mijë eurove për rikonstruktimin e Xhamisë së Ibrit.
Ministrja në detyrë e Kulturës dhe Turizmit, Saranda Bogujevci, në konferencën për medie pas mbledhjes së Qeverisë, për vendimin për rindërtimin e Xhamisë së Ibrit, tha se ky vendim hap rrugë për hartimin dhe zbatimin e projektit për rindërtimin e xhamisë së djegur gjatë luftës në Kosovë.
“Me një vendim shumë të rëndësishëm që kemi marrë tani në mbledhje të qeverisë, që ka të bëjë me rikonstruimin e Xhamisë së Ibrit, e cila ishte djegur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ky vendim sot hap rrugë për hartimin dhe më pas zbatimin e këtij projekti. Dua të sqaroj që kjo nuk është një ndërtim i një xhamie, ka të bëjë me rindërtimin e një xhamie e cila është djegur, ku qëllimi ka qenë nga regjimi gjenocidal i Serbisë që me të gjitha format e tyre të zhdukin gjithçka që na takon ne, jo vetëm duke i targetuar qytetarët, duke i vrarë, duke i maltretuar, por çdo pjesë të trashëgimisë domethënë që e kemi, ta shkatërrojnë. Dhe ky është një hap shumë i rëndësishëm dhe jam e lumtur që është marrë ky vendim dhe do të vazhdojmë për rindërtimin e xhamisë së djegur domethënë të Ibrit në Mitrovicën e Veriut”, theksoi Bogujevci.
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti tha se rikonstruktimi i Xhamisë së djegur të Ibrit paraqet një hap me rëndësi për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe fetare, si pjesë e identitetit historik dhe diversitetit kulturor të Kosovës.
“Kjo xhami ka vlerë të veçantë për komunitetin lokal dhe përfaqëson një simbol të bashkëjetesës, kujtesës dhe trashëgimisë së qytetit të Mitrovicës. Në këtë kuadër, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka propozuar rialokimin e 50,000 eurove për realizimin e projektit të rikonstruktimit të saj, në përputhje me programin për mbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Nëpërmjet këtij investimi, synohet ruajtja dhe restaurimi i një objekti me rëndësi historike, kulturore dhe shoqërore për qytetarët dhe komunitetin lokal, por i cili natyrisht së pari ka nevojë për rindërtim”, tha Kurti.