Qeveria e Jemenit njofton marrëveshjen "më të madhe ndonjëherë" për shkëmbimin e të burgosurve me grupin Houthi
Qeveria e Jemenit e njohur ndërkombëtarisht dhe grupi Houthi i lidhur me Iranin do të shkëmbejnë më shumë se 1,600 të burgosur, tha të enjten zyra e të dërguarit të posaçëm të OKB-së për Jemenin, duke shënuar lirimin më të madh të të burgosurve që nga shpërthimi i luftës në Jemen.
Konflikti shpërtheu pasi Houthi-t pushtuan kryeqytetin Sanaa në vitin 2014, duke shkaktuar një ndërhyrje ushtarake të udhëhequr nga Arabia Saudite në mbështetje të qeverisë vitin pasardhës.
Sipas marrëveshjes, Houthit do të lirojnë 580 të burgosur, përfshirë shtatë sauditë dhe 20 sudanezë, ndërsa qeveria do të lirojë 1,100 të burgosur Houthi, tha zyrtari i Houthi, Abdulqader al-Mortada, në një postim në X.
Të dy palët ranë dakord të zhvillojnë bisedime të mëtejshme mbi lirimet shtesë dhe të lejojnë vizita të ndërsjella në qendrat e paraburgimit.
Ata gjithashtu ranë dakord për një plan zbatimi me Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq për të ecur përpara me operacionin e lirimit.
"Marrëveshja përfshin lirimin e një numri të personelit të forcave të koalicionit, anëtarëve të forcave të armatosura dhe shërbimeve të sigurisë, luftëtarëve nga formacione të ndryshme ushtarake dhe rezistenca popullore, si dhe politikanëve dhe gazetarëve që kaluan vite në paraburgim nga Houthit", tha Yahya Kazman, kreu i delegacionit negociues të qeverisë, në një postim në X.
Marrëveshja vjen pas 14 javësh negociatash të mbajtura në Aman në përputhje me një marrëveshje të arritur nga të dyja palët në dhjetor pas konsultimeve të lehtësuara nga OKB-ja në kryeqytetin e Omanit, Muscat.
"Çështja e të burgosurve mbetet në ballë të prioriteteve tona", tha Mahdi al-Mashat, kreu i Këshillit Politik Suprem të Houthi, duke e përshkruar marrëveshjen si "një arritje historike".
Në prill 2023, të dyja palët shkëmbyen gati 900 të burgosur në një operacion të madh të koordinuar nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq.
Lufta ka vrarë dhjetëra mijëra njerëz dhe ka shkaktuar një nga krizat më të këqija humanitare në botë. /Telegrafi/