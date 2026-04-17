Qentë presin me durim biftekun në kuzhinë - video shumë e ëmbël
Pak gjëra mund ta tërheqin vëmendjen e një qeni si premtimi i një vakti të shijshëm. Të gjitha shqisat u mprehën dhe bota u ngushtohet në një qëllim të vetëm – ushqimi.
Një shembull prekës i një pritjeje të tillë vjen në një video që tregon dy qen duke pritur me durim në kuzhinë për vaktin e tyre të veçantë, një biftek.
Videoja e publikuar në profilin e Instagramit @bhootu_the_samoyed tregon qentë teksa rrinë pa lëvizur pranë shporetit elektrik. Që në fillim është e qartë se dyshja e di saktësisht çfarë po përgatitet, pasi sytë e tyre janë ngulur te pronari që po përgatit mishin.
Bhootu duket veçanërisht i përfshirë. Ndërsa bifteku piqet, ai vazhdimisht nuhat ajrin, i tërhequr nga aroma që vjen nga tigani. Sjellja e tij tregon një përzierje padurimi dhe entuziazmi, sikur po numëron sekondat deri te vakti. Chomchom, nga ana tjetër, qëndron i qetë pranë dhe vëzhgon.
Pavarësisht temperamentit të ndryshëm, të dy kanë vendosur që strategjia më e mirë është të qëndrojnë në kuzhinë për të mos humbur momentin më të rëndësishëm.
Kur pronari më në fund e preu dhe e shërbeu biftekun, pritja e gjatë u shpërblye. Të dy qentë u hodhën me entuziazëm mbi porcionet e tyre. /Telegrafi/