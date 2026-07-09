Qëndrimi i Janina Ymerit ndaj një koalicioni të mundshëm LDK-LVV: Varet se kush do të bëhet President/e
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Janina Ymeri, folur për qëndrimin e saj të mundshëm, në rast të një marrëveshjeje mes LDK-së dhe Lëvizjes Vetëvendosje (LVV) për formimin e institucioneve të reja.
E pyetur nëse do të qëndronte në sallë dhe do ta mbështeste një marrëveshje të tillë, përfshirë edhe çështjen e zgjedhjes së presidentit, Ymeri tha se ende nuk mund të japë një përgjigje përfundimtare.
“Nuk mund të them asgjë tash. Varet nga rrjedhja e ngjarjeve më vonë. Për shembull, kush është presidenti që po propozohet e kështu më radhë”, ka deklaruar Ymeri në Debat Plus.
Deputetja më vonë e ka sqaruar deklaratën edhe në Facebook:
“Siç mund ta keni dëgjuar nga Debat Plus, sonte jam kontaktuar se a do të qëndroj në sallë për President/e:
1. Varet se kush do të bëhet President/e edhe cila do jetë rrjedha e ngjarjeve, pra do e shqyrtoj si çdo vendim tjetër në Kuvend.
Për rrjedhën e ngjarjeve e kam pas fjalën për momentet si kriza, protesta dhe trazira rreth këtij vendimi nëse nuk arrihet pajtim sepse në këto raste ndryshojnë prioritetet.
2. Marrëveshja politike nuk do të thotë që mbivendoset ose më bën të nënvlerësoj votën e 27,480 votuesve për Janina Ymeri”, ka sqaruar ajo./Telegrafi/
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