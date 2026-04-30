Putin kërkoi armëpushim për 9 maj, reagon Zelensky
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka udhëzuar zyrtarët ukrainas të sqarojnë detajet e një propozimi nga udhëheqësi rus Vladimir Putin për të shpallur një armëpushim më 9 maj, Ditën e Fitores në Rusi, dhe në përgjigje ka sugjeruar një ndalim afatgjatë të armiqësive.
Dita e Fitores është një festë ruse që përkujton fitoren sovjetike ndaj Gjermanisë naziste në vitin 1945, e festuar më 9 maj, transmeton Telegrafi.
"Unë i kam udhëzuar përfaqësuesit tanë të kontaktojnë ekipin e presidentit të Shteteve të Bashkuara dhe të sqarojnë detajet e propozimit të Rusisë për një armëpushim afatshkurtër", tha Zelensky, transmeton Telegrafi.
Sipas tij, Ukraina kërkon paqe dhe po kryen punën e nevojshme diplomatike për ta çuar këtë luftë në një fund të vërtetë.
"Ne do të sqarojmë se për çfarë bëhet fjalë saktësisht - disa orë siguri për një paradë në Moskë, apo diçka më shumë", vuri në dukje ai.
"Propozimi ynë është një armëpushim afatgjatë, siguri e besueshme dhe e garantuar për njerëzit dhe një paqe e qëndrueshme. Ukraina është e gatshme të punojë drejt kësaj në çdo format dinjitoz dhe efektiv", shtoi presidenti ukrainas.
Më 29 prill, Yuri Ushakov, një ndihmës i udhëheqësit rus, raportoi se Putin kishte zhvilluar një telefonatë me Donald Trump, gjatë së cilës Putin tha se është i gatshëm të shpallë një armëpushim më 9 maj.
Pas telefonatës, Trump zbuloi detajet e bisedës. Sipas presidentit amerikan, diskutimi ishte "shumë i mirë".
Ai tha se shpreson që një zgjidhje për luftën ruso-ukrainase do të vijë "relativisht shpejt". Trump tha gjithashtu se i ka propozuar Putinit një "armëpushim të vogël". /Telegrafi/