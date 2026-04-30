Ukrainasit publikojnë pamjet duke sulmuar anijet e FSB-së që ruanin urën e Kerçit në Krime
Marina ukrainase goditi anijet ruse të përfshira në mbrojtjen e urës së Kerçit natën e 29-30 prillit.
"Pajisjet dhe personeli i marinës ukrainase goditën anijet që i përkisnin një flote ruse pranë Ngushticës së Kerçit natën e 29-30 prillit 2026", u tha nga ushtria ukrainase.
Sulmi goditi anijen patrulluese Sobol të Shërbimit Federal të Sigurisë Ruse (FSB) dhe anijen anti-sabotim Grachonok. Goditja rezultoi në viktima për rusët, transmeton Telegrafi.
Pamjet e postuara nga marina ukrainase tregojnë anijet ruse që goditen pranë Ngushticës së Kerçit gjatë operacionit të natës.
Marina tha se anijet, të përdorura për të ruajtur urën e Kerçit dhe për të luftuar grupet e sabotimit, janë asete kyçe të rojës bregdetare të shërbimit kufitar të FSB-së dhe marinës ruse.
"Ky është një tjetër shembull i punës efektive të marinës ukrainase dhe reduktimit sistematik të aftësive të armikut në zonën e Detit të Zi", thanë ukrainasit. /Telegrafi/
❗️Ukrainian Navy launched strikes on Russian vessels that guard the Kerch bridge.
Sobol and Grachonok vessels are key elements of Russia's shore guard used to guard the Kerch bridge.
Systemic Ukrainian work to destroy Russian air defense in Crimea is paying off. pic.twitter.com/hYb540Kllb
— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 30, 2026