Marina ukrainase goditi anijet ruse të përfshira në mbrojtjen e urës së Kerçit natën e 29-30 prillit.

"Pajisjet dhe personeli i marinës ukrainase goditën anijet që i përkisnin një flote ruse pranë Ngushticës së Kerçit natën e 29-30 prillit 2026", u tha nga ushtria ukrainase.

Sulmi goditi anijen patrulluese Sobol të Shërbimit Federal të Sigurisë Ruse (FSB) dhe anijen anti-sabotim Grachonok. Goditja rezultoi në viktima për rusët, transmeton Telegrafi.

Pamjet e postuara nga marina ukrainase tregojnë anijet ruse që goditen pranë Ngushticës së Kerçit gjatë operacionit të natës.

Marina tha se anijet, të përdorura për të ruajtur urën e Kerçit dhe për të luftuar grupet e sabotimit, janë asete kyçe të rojës bregdetare të shërbimit kufitar të FSB-së dhe marinës ruse.

"Ky është një tjetër shembull i punës efektive të marinës ukrainase dhe reduktimit sistematik të aftësive të armikut në zonën e Detit të Zi", thanë ukrainasit. /Telegrafi/

