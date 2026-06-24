Publikohen prapaskenat e "DJ" - çfarë nuk keni parë nga klipi i Gimbos me Selin
Rreth dy javë më parë, DJ Gimbo dhe Rezarta Shkurta, kanë publikuar remiksin e DJ - hitit të vjetër të artistes.
Protagoniste në videoklip ishte ish-banorja e Big Brother VIP Albania dhe fituesja e këtij edicioni, Selin Bollati.
Balerina ka ndarë në rrjete sociale disa fotografi nga prapaskenat e po ashtu edhe një vlog në platformën YouTube.
Ajo ndan detajet, momentet e bukura me DJ Gimbon si dhe shume gjëra tjera që nuk janë parë në klip.
Ky projekt u prit tejet mirë nga publiku dhe mblodhi plot 1.3 milion klikime në YouTube.
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Selin dhe Gimbo u njohën në Big Brother, ku edhe nisën historinë e tyre të dashurisë.
Ata tani po shijojnë çdo moment me njëri-tjetrin duke qenë se edhe kanë nisur bashkëjetesën në Tiranë. /Telegrafi/
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