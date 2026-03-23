PSG po përgatit një ofertë rekord për Lamine Yamal
Paris Saint-Germain po përgatit një lëvizje që mund të tronditë botën e futbollit.
Klubi francez ka vënë në shënjestër talentin e Barcelonës, Lamine Yamal, dhe është i gatshëm të paraqesë një ofertë pa precedentë në tregun e transferimeve.
Talenti i ri spanjoll është shndërruar në një nga futbollistët më të kërkuar në botë.
Rritja e tij e shpejtë dhe ndikimi i menjëhershëm në fushë kanë bërë që klubet më të mëdha evropiane të shfaqin interes për shërbimet e tij.
Sipas raportimeve nga Franca, PSG mund të ofrojë rreth 350 milionë euro për kartonin e lojtarit.
Nëse konfirmohet, kjo shifër do të thyente çdo rekord të mëparshëm në historinë e transferimeve.
Një operacion i tillë do të ishte i paprecedentë dhe do të tejkalonte çdo marrëveshje të realizuar deri më sot. Qëllimi i klubit parisien është i qartë: ta shndërrojë Lamine Yamal në liderin e projektit të tij sportiv.
Kjo investim i madh pasqyron strategjinë ambicioze të PSG-së për të dominuar futbollin evropian me një gjeneratë të re yjesh.
Te Barcelona qëndrimi fillestar mbetet i prerë: Lamine Yamal konsiderohet i pashitshëm. Klubi e sheh sulmuesin e ri si një nga shtyllat kryesore të së ardhmes së tij sportive.
Megjithatë, një ofertë e këtij niveli do ta detyronte klubin katalanas, të paktën, të ulej në tryezë për ta shqyrtuar.
Situata financiare e Barcelonës shton më tej kompleksitetin e vendimmarrjes. Pavarësisht kësaj, brenda klubit ekziston një dëshirë e fortë për të ndërtuar projektin rreth tij dhe për të shmangur largimin e një prej talenteve më premtues në botë.
Një transferim i mundshëm i Lamine Yamal te PSG do të ndryshonte ndjeshëm panoramën e futbollit evropian, jo vetëm për shkak të shumës së përfshirë, por edhe për simbolikën e transferimit të një prej talenteve më të mëdhenj të viteve të fundit.
Nga ana e tij, lojtari nuk ka dhënë sinjale për një largim nga Barcelona, ku aktualisht është një figurë kyçe në projektin sportiv. E ardhmja e kësaj çështjeje do të varet nga shumë faktorë, por një gjë është e qartë: PSG është i gatshëm të shkojë deri në fund.
Nëse një ofertë e tillë konkretizohet, afati kallimtar i verës mund të shënojë një nga momentet më të bujshme në historinë e saj. /Telegrafi/