Pse Zelensky po kritikon ashpër Evropën?
Presidenti ukrainas duket se ka qenë në një “luftë” me udhëheqësit evropianë në dy javët e fundit.
Në një seancë pyetje-përgjigje me gazetarët, Volodymyr Zelensky shkoi edhe më tej në kritikat e tij të ashpra, duke sugjeruar se Evropa është fajtore për boshllëqet në mbrojtjen ajrore që Rusia i shfrytëzoi për të ndërprerë furnizimin me energji të Ukrainës.
Ja një përmbledhje e shpejtë e kritikave të presidentit dhe çfarë mund të fshihet pas tyre:
Cila është situata në Ukrainë tani?
Qytetet ukrainase janë zhytur në krizë këtë dimër, pasi sulmet ruse në rrjetin energjetik kanë shkaktuar ndërprerje të energjisë elektrike dhe të ngrohjes, në mes të një valë të ftohti të madh.
Pavarësisht bisedimeve të paqes me Rusinë, presioni mbi trupat ukrainase në frontin lindor dhe jugor është rritur.
Çfarë tha Zelensky në Davos?
Në fjalimin e tij në Forumin Ekonomik Botëror javën e kaluar, Zelensky sulmoi aleatët evropianë për atë që ai e cilësoi si dështimin e tyre kolektiv për t'iu kundërvënë Vladimir Putinit dhe për t'u respektuar nga Donald Trump, shkruan skynews.
Presidenti tha se Mbretëria e Bashkuar dhe Evropa po përsërisnin retorikën rreth asaj që duhet bërë, pa ndërmarrë veprimet e nevojshme për të ndryshuar gjërat.
Pse Zelensky po fajëson Evropën për boshllëqet në mbrojtjen ajrore?
Kur u pyet për fjalimin e tij luftarak në Davos gjatë seancës së djeshme me pyetje dhe përgjigje, Zelenskyy e përmblodhi motivimin e tij: "Imagjinoni këtë, unë e di që raketat balistike po vijnë kundër infrastrukturës sonë energjetike; e di që sistemet Patriot janë vendosur; dhe e di që nuk do të ketë energji elektrike, sepse nuk ka raketa për t'i kapur ato.”
Zelenskyy tha se evropianët kishin humbur një pagesë për raketat amerikane të mbrojtjes ajrore, që do të thotë se ato nuk mbërritën.
Ai tha gjithashtu se 90 miliardë eurot që vendet e BE-së kishin premtuar të kontribuonin në buxhetin e Ukrainës ndoshta do të mbërrinin shumë vonë, duke pasur parasysh situatën e vështirë tani.
“Po i them faktet ashtu siç janë”, shtoi ai.
Pse e ka vënë Zelensky Evropën në shënjestër?
Nuk është hera e parë që Zelensky ka kritikuar udhëheqësit evropianë, por në Davos, kritikat e tij ishin veçanërisht të ashpra, sipas Azad Safarov, producent ukrainas që punon me Sky News në terren.
Ai thotë se mund të ketë përgjithësisht dy motivime të besueshme.
“Një nga arsyet mund të jetë se ai po reflektonte atë që shoqëria ukrainase mendon për Evropën”, tha Zafarov.
“Në Ukrainë ekziston një ndjenjë se vendet evropiane e nënvlerësuan kërcënimin nga Moska dhe nuk i janë përgjigjur agresionit rus aq vendosmërisht sa duhej”, shtoi ai.
“Arsyeja e dytë mund të jetë se ai po përpiqet të përsërisë kritikat e Donald Trump ndaj Evropës për të kënaqur presidentin dhe për ta mbajtur atë në anën e tij”, shpjegon Safarov.
Ai thotë se është një manovër “e kuptueshme”, pasi Zelensky nuk mund të përballojë të armiqësojë SHBA-në duke i kritikuar ashpër.
"Në të njëjtën linjë, është e vështirë të kuptohet pse Zelensky ende nuk e ka refuzuar ftesën e Trump për t'u bashkuar me Bordin e Paqes”, vazhdoi Zafarov.
"Askush në Evropë nuk e pranoi - përveç Viktor Orbanit. Kjo thotë gjithçka", përfundoi ai. /Telegrafi/