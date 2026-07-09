“Pse të mos ëndërrosh?”, Martin Odegaard gati për të bërë histori në çerekfinalet e Kupës së Botës
Kapiteni i Norvegjisë , Martin Odegaard, e ka minimizuar statusin e Anglisë si favorite përpara ndeshjes së shumëpritur çerekfinale të Kupës së Botës 2026, duke pohuar se skuadra e tij ka besim të plotë në aftësinë e saj për të përparuar.
Mesfushori me ndikim theksoi etikën e jashtëzakonshme të punës së skuadrës dhe përmendi triumfin e tyre të mëparshëm ndaj Brazilit si një paralajmërim se Norvegjia synon të garojë në kushte të barabarta.
Kur u pyet nga mediat në lidhje me sfidën e vështirë që e priste, lojtari i Arsenalit mbeti krejtësisht i paprekur nga zhurma e jashtme.
“Nuk kemi nevojë që bota të besojë tek ne... Nuk erdhëm në Kupën e Botës duke pritur të ishim thjesht një pjesëmarrës; erdhëm duke besuar se mund të konkurronim me këdo. Kundër Anglisë, ne vërtet besojmë se kemi një shans”, ka thwnw fillimisht Odegaard.
“Askush nuk besonte se mund ta eliminonim Brazilin. Të gjithë flisnin për yjet e tyre, historinë dhe cilësinë e tyre. Dhe pastaj i mundëm me dy gola... Ne ndaluam së shqetësuari për reputacionin dhe filluam të luanim me guxim. Që atëherë, çdo lojtar ka luftuar për stemën, për tifozët dhe për vendin tonë”.
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Odegaard përfundoi duke pranuar cilësinë e Tre Luanëve, ndërsa theksoi se reputacioni nuk garanton asgjë në fazat eliminatore.
“Anglia meriton respekt të madh. Ata kanë futbollistë të jashtëzakonshëm, një trajner të nivelit të lartë dhe shumë përvojë. Por historisë nuk i intereson se kush është favoriti. Historia e kujton ekipin që shkruan historinë”.
“Kjo çerekfinale është një tjetër mundësi për Norvegjinë për të krijuar diçka që vendi ynë do ta kujtojë përgjithmonë. Nëse tregojmë të njëjtin shpirt, disiplinë dhe besim që kemi demonstruar gjatë gjithë këtij turneu, pse të mos ëndërrojmë?", përfundoi kapiteni i Norvegjisë. /Telegrafi/