Pse tani mund të jetë koha që Trump të sulmojë Iranin, por edhe tepër i rrezikshëm?
Shtetet e Bashkuara duket se janë në prag të një veprimi ushtarak, i cili mund të përbëjë momentin më vendimtar në përballjen e tyre pothuajse pesëdhjetëvjeçare me Iranin.
Megjithatë, ka pak diskutime publike mbi natyrën e një sulmi që mund të zgjasë javë të tëra dhe të ketë pasoja të paparashikueshme.
Zyrtarët e lartë të sigurisë kombëtare nuk kanë dhënë asnjë deklaratë të plotë për shtyp, raporton Telegrafi.
Presidenti amerikan, Donald Trump, pothuajse nuk ka përpjekur të shpjegojë arsyet e një veprimi të tillë ose pse ushtarët mund të jenë të detyruar të rrezikojnë jetën e tyre.
Po ashtu, Shtëpia e Bardhë nuk jep asnjë tregues publik se çfarë mund të ndodhë në Iran nëse regjimi klerikal rrëzohet, një skenar që mund të shkaktojë pasoja të mëdha në Lindjen e Mesme.
“Presidenti nuk ka marrë vendimin përfundimtar në asnjë rast”, thanë burime për CNN.
Çdo ditë, edhe pas dështimit të përpjekjeve të tij të ngadalta diplomatike për të arritur një përparim, lideri amerikan po afrohet pa ndalur drejt një momenti vendimtar. Ushtria i ka thënë Shtëpisë së Bardhë se mund të jetë e gatshme për të nisur një sulm deri në fundjavë, pas grumbullimit të mjeteve ajrore dhe detare.
Megjithatë, një burim tha se presidenti privatish ka shqyrtuar qëndrime për dhe kundër veprimit dhe ka pyetur këshilltarët dhe aleatët e tij se çfarë duhet të bëjë.
Duke pasur parasysh rolet dhe rrezikun e madh për personelin amerikan, mungesa e një arsyetimi publik të qartë për ndonjë konflikt me Iranin duket e habitshme.
Ky mungesë e informacionit u vu re edhe gjatë konferencës për media të Shtëpisë së Bardhë, ironikisht para takimit të Bordit të Paqes. Sekretares për shtyp, Karoline Leavitt, i bëhej pyetje përse Trump mund të nisë një sulm ndaj programit bërthamor iranian, për të cilin ai insiston se e kishte shkatërruar tashmë plotësisht me bombardime në mbarë botën vitin e kaluar.
“Epo, ka shumë arsye dhe argumente që mund të përmenden për një sulm ndaj Iranit”, tha Leavitt, pa dhënë asnjë detaj konkret.
Shpjegimet e presidentit Trump përqendrohen vetëm te paralajmërimet e përsëritura se Irani do të përballet me pasoja nëse nuk arrin një “marrëveshje” me Shtetet e Bashkuara. Javën e kaluar ai tha se ndryshimi i regjimit në Teheran mund të ishte “gjëja më e mirë” që mund të ndodhte.
Urdhërimi i ushtrisë për të hyrë në betejë është detyra më e rëndë për një president. Marrja e kësaj përgjegjësie të lartë shoqërohet me obligimin për të shpjeguar pse mund të jetë i nevojshëm përdorimi i forcës. Një mendim i paqartë mund të rrezikojë misionin.
Leavitt sugjeroi se amerikanët thjesht duhet të besojnë presidentin. “Ai gjithmonë mendon për atë që është në interesin më të mirë të Shteteve të Bashkuara, të ushtrisë sonë, të popullit amerikan”, tha ajo.
Kjo është një 'vijë' shumë e hollë për nisjen e një lufte të madhe, që mund të kushtojë miliarda dollarë, jetën e panjohur të ushtarëve amerikanë dhe iranianë, dhe që mund të shkaktojë pasoja të mëdha ushtarake dhe ekonomike në Lindjen e Mesme.
Kjo gjithashtu mund të përkeqësojë papopullaritetin tashmë të lartë të Trumpit në vend në vitin e zgjedhjeve të mesmandatit. I inkurajuar, 79-vjeçari vlerëson tolerancën ndaj rrezikut.
Trump nuk do të donte aspak që të bëhej krahasimi me luftën në Irak të vitit 2003, për shkak të pasoja katastrofale që ajo pati për Shtetet e Bashkuara dhe botën. Para fillimit të asaj lufte, administrata e presidentit George W. Bush nisi një fushatë të gjatë propagande për të bindur publikun dhe Kongresin për të mbështetur pushtimin – një fushatë që më vonë u sfidua fuqishëm dhe e cila përfundoi me miratimin nga Kongresi, duke krijuar bazën ligjore për konfliktin.
Nëse Trump vazhdon të mos jetë i sinqertë me qytetarët dhe me Kongresin amerikan dhe më pas nxit masa ushtarake, ai do të ndjekë një trend të ngjashëm me mandatet e mëparshme – duke u ekspozuar politikisht në rast se sulmet dështojnë ose sjellin pasoja të rënda.
SHBA-ja ka dërguar në Lindjen e Mesme forcën më të madhe ushtarake që nga pushtimi i Irakut në vitin 2003
Duket gjithashtu se Trump është inspiruar nga rënia e udhëheqësit venezuelian Nicolás Maduro në një operacion të fundit, ku sipas zyrtarëve nuk humbi asnjë ushtar amerikan, duke e paraqitur atë si sukses spektakolar pa viktima amerikane.
Një tjetër faktor që mund të ketë ndryshuar tolerancën e tij ndaj rrezikut është përvoja e mëparshme e mandatit të tij të parë, kur ura amerikane vrau komandantin iranian të njësisë Quds, Qasem Soleimani, në një sulm me dron në Irak, pa shpërthyer një konflikt të gjerë rajonal, ashtu siç kishin paralajmëruar disa analistë.
Në javët e fundit, strategjia e liderit amerikan ndaj Iranit duket se pasqyron taktikat e tij në Venezuelë, ku ai grumbulloi një ushtri të madhe detare dhe kërkoi kompromise. Kjo është diplomacia e shekullit 21 që mbështetet nga grupet e aeroplanmbajtësve dhe raketat kryqëzuese.
Trump rrezikon të krijojë një situatë nga e cila do të jetë e vështirë të dalë me kredibilitet të paprekur, nëse pohimet e tij të përsëritura se Irani dëshiron një “marrëveshje” rezultojnë të pasakta.
Lloji i marrëveshjes që 79-vjeçari mund t’i ofrojë Iranit mund të jetë i papranueshëm për regjimin klerikal, i cili ka prioritet kryesor të qëndrojë në pushtet. Nga ana tjetër, një marrëveshje që Teherani mund t’i ofrojë Trumpit mund të mos pranohej kurrë, sepse presidenti nuk dëshiron të diskutojë për raketat balistike të Iranit ose rrjetin e tij rajonal të ndërmjetësve, të cilët i sheh si vijë të kuqe.
Çdo kompromis i Iranit mbi programin bërthamor, i cili tashmë është seriozisht i dëmtuar, në këmbim të lehtësimit të sanksioneve, do të ishte i papranueshëm për Trumpin. Ai nuk mund të lejojë politikisht të imitojë marrëveshjen bërthamore të administratës së presidentit Barack Obama, të cilën e ka refuzuar. Për më tepër, heqja e sanksioneve mund të ndihmojë regjimin të mbijetojë dhe të ruajë pushtetin.
“New York Times” citon burime iraniane që thonë se Irani është i gatshëm të ndalojë pasurimin e uraniumit për tre deri në pesë vjet në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. Megjithatë, Denis Ros, ish-i dërguari amerikan për paqen në Lindjen e Mesme, tha të mërkurën për Wolf Blitzer në CNN se ky është një kompromis kryesisht simbolik.
“Është mjaft e vështirë t’i shohim ata duke pasuruar uraniumin ndërsa Trumpi është ende në pushtet. Dhe ajo që kërkojnë është heqja e sanksioneve ekonomike, që është një mënyrë për t’u dhënë atyre njëfarë mbrojtjeje”, deklaroi Ros.
Pse tani mund të jetë momenti për një sulm ndaj Iranit
Shtëpia e Bardhë mund të mos po u shpjegon amerikanëve pse mund të jetë koha për një luftë me Iranin. Por kjo nuk do të thotë se nuk ekzistojnë arsye strategjike për një veprim të tillë. Në këtë aspekt, Leavitt ka të drejtë.
Obsesioni i Trumpit për të emëruar ndërtesa me emrin e tij dhe për të ndërtuar të reja – si salloni i planifikuar i ballove të Shtëpisë së Bardhë – tregon se ai është gjithnjë e më i fokusuar tek trashëgimia e tij.
Mbyllja e një lufte të ftohtë, shpesh të nxehtë, me Iranin, që ka shqetësuar çdo president amerikan që nga kohët e Jimmy Carter, do t’i siguronte atij një vend të veçantë në histori. Një sukses i tillë mund të shënonte gjithashtu kulmin historik të distancimit nga Irani revolucionar, i cili nisi me rënien e amerikanëve të mbajtur si të robëruar gjatë viteve 1979–1981, duke dëmtuar vetëbesimin dhe reputacionin global të Shteteve të Bashkuara.
Trumpi ndoshta kurrë nuk do të ketë një mundësi më të mirë. Regjimi iranian ndoshta nuk ka qenë kurrë më i dobët. Ndërmjetësit rajonalë të Iranit, si Hamas në Gaza dhe Hezbollah në Liban – që dikur vepronin si mburoja e tij kundër sulmeve të jashtme – janë goditur rëndë nga Izraeli.
Qeveria iraniane po përballet me krizën më të rëndë të brendshme në historinë e saj. E pasigurt për trashëgiminë revolucionare pas vdekjes së udhëheqësit suprem 86-vjeçar, ajatollah Ali Khamenei, e dëmtuar rëndë ekonomikisht dhe e përfshirë nga protesta për mungesën e ushqimit dhe ujit, regjimi po përballet me një kërcënim serioz ndaj stabilitetit të tij. Dëshpërimi ka nxjerrë mijëra protestues në rrugë, dhe Trumpi mund të përmbushte premtimin e tij ndaj tyre se Shtetet e Bashkuara janë “gati” t’i mbrojnë, duke rrëzuar regjimin klerikal.
Edhe pse Irani mund të mos përbëjë një kërcënim të drejtpërdrejtë vdekjeprurës për SHBA-në, ai ka vrarë dhjetra amerikanë përmes sulmeve terroriste dhe milicive gjatë luftës në Irak. Liderët iranianë vazhdimisht kërcënojnë se do të fshijnë Izraelin nga harta – një kërcënim që do të bëhej edhe më serioz nëse Irani zotëronte armë bërthamore. Një Iran i qëndrueshëm, demokratik dhe jo kërcënues mund të nxisë lindjen e një Lindjeje të Mesme të re, të mbështetur nga ndikimi në rritje i aleatëve amerikanë në Gjirin.
Në këtë skenar, Trumpi do të shihej si hero nga iranianët, nëse mund t’i çlironte ata nga represioni.
Pse një sulm ndaj Iranit do të ishte kaq i rrezikshëm
Por ka shumë arsye pse është e mençur të mendosh dy herë para se të ndërmarrësh një veprim të tillë.
Një përpjekje serioze për të dobësuar regjimin iranian — për shembull për të hequr udhëheqësit e tij ose për të shkatërruar kapacitetet ushtarake të Gardës Revolucionare Islamike dhe milicisë paramilitare Basij — do të kërkonte një fushatë ajrore intensive që mund të zgjasë ditë të tëra dhe të çojë në viktima të konsiderueshme civile. Konflikti i mundshëm do të ngriste gjithashtu rrezikun që forcat luftarake amerikane të humbin trupa apo pilotë, duke u kthyer në një fitore propagandistike për kundërshtarët e SHBA-së.
Ndërkohë që disa kritikë kanë përmendur betimet e Trumpit se nuk do të nisë luftëra të reja në Lindjen e Mesme, një konflikt me Iranin ndoshta nuk do të përfshinte një pushtim masiv tokësor si ai në Irak. Por, edhe nëse do të ishte thjesht një ofensivë ajrore, dita kur lëshohen predhat e para do të ishte potencialisht dita më e keqe për Shtetet e Bashkuara, duke rrezikuar çështje strategjike dhe diplomatike shumë më të gjera.
Gjithashtu, është e paqartë nëse çdo sulm ndaj udhëheqësve klerikalë iranianë do të ishte po aq “i pastër” dhe efektiv sa operacioni që rrëzoi Nicolás Maduro-n në Venezuelë — një shembull që Trump shpesh e përmend si sukses pa humbje amerikane.
Imazhe satelitore që thuhet se tregojnë Iranin “duke riparuar dhe fortifikuar” disa struktura, mes tensioneve me SHBA-në
Ekziston edhe problemi i madh se çfarë mund të ndodhë nëse qeveria revolucionare iraniane bie. Përvoja e konflikteve të kaluara — si përpjekjet e Amerikës për ndryshim regjimi në Irak, Afganistan dhe Libi — tregon se dështimi për të parashikuar “ditët pas” mund të jetë një paralajmërim i fuqishëm.
“Pyetja ime është, pas gjithë asaj që është thënë dhe bërë, nëse kjo zgjat për javë të tëra, çfarë ndodh më pas?”, tha Colin Clarke, drejtori ekzekutiv i Qendrës Sufan, për Isa Soares në CNN International. “Atëherë keni të bëni me një vakum pushteti… pastaj keni të bëni me potencialin për rebelim. Dhe ka shumë shtete dhe aktorë jo‑shtetërorë që do të përpiqeshin ta shfrytëzonin këtë”.
Irani — vend i një civilizimi të lashtë persian — është më pak i ndarë sektarisht se sa ishte Iraku para shpërbërjes së tij, por humbja e autoritetit qendror në Teheran mund të ishte shkatërruese. Shteti mund të përballet me vakum pushteti, luftëra të brendshme për ndikim, apo përpjekje të grupeve të ndryshme etnike dhe rajonale për autonomi ose pavarësi, gjë që mund të çojë në konflikt të gjerë civil në vend.
Edhe pse Irani ka një identitet dhe traditë shtetërore të fortë, mungesa e një udhëheqjeje të qartë për protestuesit apo për një opozitë të organizuar ngre pyetje të mëtejshme mbi mundësinë e një tranzicioni të qetë. Pa një plan të qartë për pas‑regjimin, vendi mund të bjerë në një periudhë të gjatë pasigurie politike dhe sociale, e cila do të ketë pasoja jo vetëm për Iranin, por edhe për stabilitetin e gjërë në Lindjen e Mesme.
Çdo veprim ushtarak i përbashkët i Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit do të përfshinte padyshim sulme të gjera ndaj objekteve dhe forcave të Gardës Revolucionare Islame (IRGC). Por burimet thanë për CNN këtë javë se komuniteti amerikan i inteligjencës ende beson se kandidati më i mundshëm për të mbushur boshllëkun në udhëheqje do të ishte Gardë e fortë linje. Kjo do të thotë se rrëzimi i teokratëve në Teheran mund të çonte në një zëvendësim po aq radikal dhe antiamerikan.
Një veprim ushtarak më i gjatë dhe më kompleks në Iran sesa ai në Venezuelë, me pasoja të pasigurta, do të rrisë presionin politik mbi Trumpin brenda vendit. Sondazhet e shumta tregojnë se shumica e amerikanëve janë kundër një lufte të re në Lindjen e Mesme. Një konflikt i tillë gjithashtu mund të testojë lidhjen e Trumpit me lëvizjen MAGA, pasi ai ka premtuar për dhjetë vitet e fundit se Shtetet e Bashkuara nuk do të përfshihen në probleme të huaja.
Ndërsa zyrtarët thanë se forcat amerikane do të jenë të pozicionuara për një sulm ndaj Iranit gjatë fundjavës, një veprim i tillë nuk është i garantuar. Fillimi i muajit të shenjtë mysliman, Ramazani, mund të nënkuptojë një shtyrje, ashtu si dhe fjalimi vjetor i Trump për gjendjen e kombit të martën. Lideri amerikan duket se vlerëson të paparashikueshmen, duke e lënë Iranin në gatishmëri të plotë.
Megjithatë, nëse Irani nuk pranon kushtet që Trump ende nuk i ka shpjeguar plotësisht publikut, shtyrja e veprimit nuk do të zgjidhë dilemat më të mëdha të mandatit të tij të dytë. /Telegrafi/