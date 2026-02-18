Imazhe satelitore që thuhet se tregojnë Iranin “duke riparuar dhe fortifikuar” disa struktura, mes tensioneve me SHBA-në
Disa imazhe satelitore thuhet se tregojnë se Irani kohët e fundit ka ndërtuar një mburojë betoni mbi një strukturë të re në një vend të ndjeshëm ushtarak dhe e ka mbuluar atë me dhe, thonë ekspertët, duke çuar përpara punën në një vendndodhje që thuhet se është bombarduar nga Izraeli në vitin 2024 mes tensioneve me SHBA-në.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, imazhet tregojnë gjithashtu se Irani ka “varrosur” hyrjet e tuneleve në një vend bërthamor të bombarduar nga SHBA-të gjatë luftës 12-ditore të Izraelit me Iranin vitin e kaluar, ka fortifikuar hyrjet e tuneleve pranë një tjetri dhe ka riparuar bazat e raketave të goditura në konflikt.
Ato ofrojnë një pamje të aktiviteteve iraniane në disa nga vendet në qendër të tensioneve me Izraelin dhe SHBA-në, ndërsa Uashingtoni kërkon të negociojë një marrëveshje me Teheranin mbi programin e tij bërthamor, ndërsa kërcënon me veprime ushtarake nëse bisedimet dështojnë.
Dhe një ndër to është kompleksi Parchin.
Rreth 30 km (20 milje) në juglindje të Teheranit, kompleksi Parchin është një nga vendet ushtarake më të ndjeshme të Iranit.
Inteligjenca perëndimore ka sugjeruar se Teherani ka kryer teste të rëndësishme për shpërthimet e bombave bërthamore atje më shumë se dy dekada më parë.
Irani gjithmonë ka mohuar se kërkon armë atomike.
Izraeli thuhet se e goditi Parchin në tetor 2024.
Imazhet satelitore të marra para dhe pas atij sulmi tregojnë dëme të mëdha në një ndërtesë drejtkëndëshe në Parchin, dhe rindërtim të dukshëm në imazhet e 6 nëntorit 2024.
Dhe imazhet e 12 tetorit 2025 thuhet se tregojnë zhvillim në atë vend, me skeletin e një strukture të re të dukshme dhe dy struktura më të vogla ngjitur me të.
Progresi është i dukshëm në imazhet e 14 nëntorit, me atë që duket të jetë një çati metalike që mbulon strukturën e madhe.
Por imazhet e 13 dhjetorit tregojnë objektin pjesërisht të mbuluar. Deri më 16 shkurt, ai nuk mund të shihet fare, i fshehur nga ajo që ekspertët thonë se është një strukturë betoni. /Telegrafi/