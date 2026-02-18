Iranianët me propozim të ri për programin bërthamor - kompanitë amerikane do të investonin në Iran
Gjatë raundit aktual të bisedimeve bërthamore në Gjenevë, Irani ka propozuar ide të reja për arritjen e një marrëveshjeje, duke përfshirë ndërprerjen e përkohshme të obogatitjes së uranit dhe mundësinë e bashkëpunimit ekonomik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, raporton The Wall Street Journal me citim të diplomatëve amerikanë, iranianë dhe rajonalë.
Sipas artikullit, Teherani ka sinjalizuar gatishmërinë që disa nga rezervat e tij të uranit të pasuruar deri në 60 për qind t’i dërgohen një vendi të tretë (siç është Rusia), një lëvizje që mund të adresonte disa nga shqetësimet kryesore të Uashingtonit për aftësinë e Iranit për zhvillim të shpejtë të armëve bërthamore.
Zyrtarët iranianë gjithashtu kanë paraqitur mundësinë e pezullimit të aktiviteteve të obogatitjes për deri në tre vjet, edhe pse Irani nuk ka pranuar të shkatërrojë infrastrukturën e tij të obogatitjes, diçka që SHBA-ja e sheh si kusht kyç për një marrëveshje afatgjatë.
Presidenti amerikan, Donald Trump ka njoftuar se mbetet i përfshirë në bisedime dhe ka paralajmëruar për pasoja nëse diplomacia dështon, ndërsa Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio ka theksuar që synimet amerikane përfshijnë kufizime ndaj programit bërthamor, por edhe mbi programin balistik dhe aktivitetet rajonale të Teheranit.
Irani ka propozuar gjithashtu krijimin e një konsorciumi rajonal për prodhimin e karikuesve bërthamorë, por me kusht që prodhimi të zhvillohet brenda territorit iranian - një pikë të cilën zyrtarët amerikanë thuhet se e kanë refuzuar.
Në këmbim të bashkëpunimit bërthamor dhe eventualisht të pezullimit të obogatitjes, Irani ka ofruar mundësi bashkëpunimi ekonomik me SHBA-në, përfshirë në sektorë si nafta dhe gazi, investime në miniera dhe blerje aviacioni - por ky bashkëpunim është kushtëzuar me heqjen e sanksioneve. /Telegrafi/