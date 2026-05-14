Tajvani: Kina nuk na përfaqëson, ajo është rrezik për paqen rajonale
Tajvani ka lëshuar një deklaratë zyrtare duke reaguar ndaj komenteve të Kinës pas takimit të të Xi me Trumpin.
Ministria e saj e jashtme thotë se "Kina nuk ka të drejtë të përfaqësojë Tajvanin në ngritjen e ndonjë pretendimi në skenën ndërkombëtare".
"Kina ka vazhduar prej kohësh të kryejë aktivitete të ndryshme ngacmimi dhe kërcënime ushtarake në Detin e Kinës Lindore, Detin e Kinës Jugore, Ngushticën e Tajvanit dhe zonat përreth Tajvanit”, deklaroi ministria e Tajvanit.
"Edhe ndërsa udhëheqësit e SHBA-së dhe Kinës po takoheshin, Ushtria Çlirimtare Popullore e Kinës vazhdoi të dërgonte aeroplanë dhe anije ushtarake për të ngacmuar dhe kërcënuar zonat përreth Ngushticës së Tajvanit", shtoi ajo.
Tajvani deklarooi se "Kina është burimi i vetëm i rrezikut për paqen dhe stabilitetin rajonal aktualisht".
“Si një anëtar i përgjegjshëm i bashkësisë ndërkombëtare, Tajvani do të vazhdojë të punojë ngushtë me SHBA-në dhe vendet me të njëjtat mendime për të mbrojtur së bashku paqen dhe stabilitetin në të gjithë Ngushticën e Tajvanit, si dhe lirinë, hapjen dhe prosperitetin e rajonit Indo-Paqësor”, përfundon deklarata. /Telegrafi/