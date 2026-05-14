Trump fton presidentin e Kinës në Shtëpinë e Bardhë
Presidenti amerikan, Donald Trump, tha se është nder i tij t'i dërgojë një ftesë në Shtëpinë e Bardhë Xi Jinping dhe Peng Liyuan, zonjës së parë të Kinës.
Ai njoftoi se kjo do të ndodhë më 24 shtator.
"E presim me padurim", deklaroi Trump.
Ndryshe, një numër drejtuesish të njohur dhe të shquar të SHBA-së shoqëruan presidentin amerikan, Donald Trump, në ceremoninë e mirëseardhjes në Pekin.
"Do t'i kërkoj presidentit Xi... ta hapë Kinën në mënyrë që këta njerëz të shkëlqyer të mund të bëjnë magjinë e tyre", deklaroi Trump.
Lista e personave që që ishin pjesë e delegacionit amerikan:
Tim Cook, Apple;
Stephen Schwarzman, Blackstone;
Kelly Ortberg, Boeing;
Brian Sikes, Cargill;
Janes Fraser, Citigroup;
H Lawrence Culp Jr, GE Aerospace;
David Solomon, Goldman Sachs;
Jacob Thaysen, Illumina;
Michael Miebach, Mastercard;
Sanjay Mehrotra, Micron Technology;
Jensen Huang, Nvidia;
Cristiano Amon, Qualcomm;
Elon Musk, SpaceX/Tesla;
Ryan Mclnerney, Visa. /Telegrafi/