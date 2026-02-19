CNN: Ushtria amerikane gati të sulmojë Iranin në fundjavë
Ushtria amerikane është përgatitur të godasë Iranin këtë fundjavë, megjithëse presidenti amerikan Donald Trump ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar nëse do të autorizojë veprime të tilla, raporton CNN.
Shtëpia e Bardhë është informuar se ushtria mund të jetë gati për një sulm deri në fundjavë, pas një grumbullimi të konsiderueshëm të aseteve ajrore dhe detare në Lindjen e Mesme në ditët e fundit.
Por një burim paralajmëroi se Trump ka argumentuar privatisht si pro ashtu edhe kundër veprimeve ushtarake dhe ka anketuar këshilltarët dhe aleatët se cili është kursi më i mirë i veprimit.
Zyrtarët më të lartë të sigurisë kombëtare të administratës u takuan të mërkurën në Sallën e Situatave të Shtëpisë së Bardhë për të diskutuar situatën në Iran, sipas një personi të njohur me takimin.
Trump u informua gjithashtu nga i dërguari i posaçëm Steve Witkoff dhe Jared Kushner, në lidhje me bisedimet indirekte me Iranin që ndodhën një ditë më parë.
Nuk ishte e qartë nëse Trump do të merrte një vendim deri në fundjavë.
“Ai po kalon shumë kohë duke menduar për këtë”, tha një burim.
Bëhet e ditur se gatishmëria e SHBA-së për të sulmuar deri në fundjavë u raportua për herë të parë nga CBS News.
Negociatorët iranianë dhe amerikanë mbajtën takime për tre orë e gjysmë të martën gjatë bisedimeve në Gjenevë, megjithëse ato u mbyllën pa një zgjidhje të qartë.
Kryenegociatori iranian tha se të dyja palët kishin rënë dakord mbi një "grup parimesh udhëzuese", por një zyrtar amerikan tha se "ka ende shumë detaje për të diskutuar".
Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, ka deklaruar se Irani pritet të japë më shumë detaje mbi pozicionin e tij negociues "brenda dy javëve të ardhshme", por ajo nuk tha nëse Trump do të pezullojë veprimet ushtarake brenda kësaj periudhe kohore.
Ndërkohë, Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, pritet të udhëtojë për në Izrael më 28 shkurt për t'u takuar me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe për ta informuar atë mbi bisedimet me Iranin, sipas një zyrtari të Departamentit të Shtetit.
"Nuk do të vendos afate në emër të presidentit të Shteteve të Bashkuara", tha Leavitt.
Ajo shtoi se ndërsa “diplomacia është gjithmonë opsioni i tij i parë”, veprimi ushtarak mbetet në tryezë.
“Ka shumë arsye dhe argumente që mund të paraqesë dikush për një sulm kundër Iranit”, tha ajo, duke shtuar se Trump po mbështetej në këshillat e ekipit të tij të sigurisë kombëtare “para së gjithash”.
Deklaratat e errëta kanë nxitur frikën në rritje të konfliktit ushtarak midis dy kombeve - edhe pse zyrtarët në dukje shpresojnë për diplomaci.
Anija luftarake USS Gerald Ford - grupi më i përparuar i transportuesve në arsenalin amerikan - mund të mbërrijë në rajon që këtë fundjavë, pas një mori përgatitjesh të tjera ushtarake.
Asetet e Forcave Ajrore Amerikane me bazë në Mbretërinë e Bashkuar, duke përfshirë cisterna furnizimi me karburant dhe aeroplanë luftarakë, po ripozicionohen më afër Lindjes së Mesme.
Nga ana e tij, Irani po fortifikon disa nga objektet e tij bërthamore, sipas imazheve të reja satelitore dhe analizave nga Instituti për Shkencë dhe Siguri Ndërkombëtare.
Një numër ngjarjesh mund të luajnë një rol në kohën e një sulmi.
Lojërat Olimpike Dimërore - tradicionalisht një moment uniteti global - përfundojnë të dielën; disa zyrtarë evropianë thanë se besonin se nuk do të ndodhte asnjë sulm para asaj kohe.
Ndërkohë, Ramazani filloi sot; disa zyrtarë nga aleatët e SHBA-së në Lindjen e Mesme - të cilët kanë lobuar kundër një sulmi, nga frika e destabilizimit rajonal - thanë se një sulm gjatë muajit të shenjtë mysliman do të shprehte mungesë respekti.
Trump do të mbajë fjalimin e tij vjetor për Gjendjen e Kombit të martën. /Telegrafi/