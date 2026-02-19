SHBA-ja ka dërguar në Lindjen e Mesme forcën më të madhe ushtarake që nga pushtimi i Irakut në vitin 2003
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rritur ndjeshëm prezencën e tyre ushtarake në Lindjen e Mesme, duke vendosur aeroplanë luftarakë modernë dhe forca detare.
Autoritetet amerikane e përshkruajnë këtë si grumbullimin më të madh të forcave në këtë rajon që nga fillimi i luftës në Irak në vitin 2003.
Sipas raportimeve nga The Wall Street Journal, Uashingtoni ka dërguar aeroplanë luftarakë të tipit F-35 dhe F-22, si edhe aeroplanë komandimi dhe kontrolli që janë të rëndësishëm për operacione ajrore të mëdha. Një tjetër grup sulmues i anijeve aeroplanmbajtëse është në rrugë për t’u bashkuar me forcat ekzistuese.
Presidenti amerikan, Donald Trump, është informuar për disa skenarë të mundshëm të një sulmi ndaj Iranit. Mundësitë përfshijnë nga sulme të synuara ndaj objekteve bërthamore dhe sistemit raketor të Iranit deri te një fushatë ajrore e gjatë që do të zgjasë shumë javë.
Analistët thonë se këto përgatitje ushtarake do të mundësojnë operacione të vazhdueshme, në vend të goditjeve të kufizuara, duke i dhënë Uashingtonit më shumë fleksibilitet nëse përpjekjet diplomatike dështojnë.
Ndërkohë që diplomacia vazhdon - drejtuesit amerikanë dhe iranianë janë takuar në Zyrih për bisedime rreth programit të pasurimit të uranit - dallimet midis palëve mbeten të mëdha. Trump tha se synon një zgjidhje diplomatike që të çojë në heqjen e programit bërthamor të Iranit dhe kufizimin e ndikimit të tij rajonal, por shanset për arritje të marrëveshjes mbeten të pasigurta.
Në Lindjen e Mesme, Shtetet e Bashkuara kanë gjithashtu dërguar aeroplanë luftarakë shtesë në bazat kryesore në Jordan dhe Arabinë Saudite dhe kanë vendosur raketa balistike së bashku me grupet e anijeve aeroplanmbajtëse USS Abraham Lincoln dhe USS Gerald R. Ford.
Analistët paralajmërojnë se edhe pse SHBA kanë avantazh të madh teknologjik, Irani posedon kapacitete për kundërpërgjigje, përfshirë armë raketore dhe aftësinë për të ndaluar transportin detar në Ngushticën e Hormuzit. /Telegrafi/