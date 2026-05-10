Pse shtëpia juaj mban erë të ndenjur: Dhjetë zakone që krijojnë aromë të pakëndshme dhe si t’i ndryshoni lehtë
Era e vjetër në shtëpi nuk lidhet domosdoshmërisht me moshën e banorëve apo të banesës, por shpesh me tekstilet, ajrosjen e dobët, sendet e grumbulluara dhe pastrimin e pamjaftueshëm
Era e vjetër nuk është fat, nuk është çështje moshe dhe nuk është diçka që “i takon” çdo shtëpie. Ajo, në të vërtetë, është pasojë e një vargu zakonesh të vogla, të cilat përsëriten për vite me radhë dhe nuk duken të rëndësishme derisa grumbullohen.
Prandaj, e njëjta aromë mund të ndihet në një banesë të vjetër që nuk është rinovuar, por edhe në një hapësirë ku jetojnë persona të rinj. Ajo nuk flet për moshën e njeriut, por për mënyrën si mirëmbahet hapësira.
Lajmi i mirë është se shumica e këtyre shkaqeve mund të largohen shumë shpejt, shpesh edhe brenda një dite, me pak vendosmëri dhe riorganizim, transmeton Telegrafi.
1. Tekstilet e vjetra që ruhen “për çdo rast”
Batanijet, jastëkët, mbulesat dhe perdet i mbajnë aromat shumë më gjatë sesa mendojmë. Me kalimin e kohës ato thithin pluhur, lagështi, aromë trupi dhe aromë ilaçesh, edhe kur nga jashtë duken të pastra.
Gabimi më i shpeshtë është ruajtja e gjithçkaje me arsyetimin se “ende është e mirë”.
Zgjidhja është e thjeshtë: çdo gjë që nuk përdoret rregullisht duhet larë ose zëvendësuar. Tekstilet në shtëpi duhet të freskohen çdo disa muaj, ndërsa ato që kanë humbur funksionin ose aromën e freskisë duhet të largohen pa vonesë.
2. Dollapët e mbyllur plot me plastikë dhe sende të grumbulluara
Qeset plastike, kutitë e vjetra, sendet e panevojshme dhe rrobat që askush nuk i vesh krijojnë një aromë të veçantë ndenjjeje, e cila përhapet në gjithë hapësirën.
Gabimi është shndërrimi i dollapit në depo për çdo gjë.
Zgjidhje më e mirë janë kutitë që lejojnë qarkullimin e ajrit, materialet prej pëlhure dhe përzgjedhja e rregullt e gjërave. Çdo send që nuk përdoret për një kohë të gjatë, në të vërtetë zë jo vetëm hapësirë, por edhe ndikon në cilësinë e ajrit.
3. Ilaçet dhe kremrat me aromë të fortë
Shumë njerëz nuk e vërejnë sa ndikojnë ilaçet dhe pomadat me aromë të fortë në atmosferën e shtëpisë. Kamfuri, kremrat kundër dhimbjeve dhe preparate të ndryshme mund të “hyjnë” gradualisht në ajrin e hapësirës.
Gabimi është mbajtja e tyre të hapura ose në vende të dukshme.
Ato duhet të ruhen të mbyllura, në një vend të caktuar, mundësisht në një dollap të vogël që nuk është i ekspozuar në hapësirën ku qëndrohet gjatë ditës.
4. Dritaret e mbyllura dhe mungesa e ajrit të freskët
Frika nga rrymat e ajrit shpesh bën që hapësira të mbetet e mbyllur për orë të tëra, madje edhe për ditë. Në këto raste, ajri bëhet i rëndë dhe i ndenjur.
Gabimi është ajrosja shumë e rrallë ose mungesa e plotë e saj.
Zgjidhja është e thjeshtë dhe e shpejtë: ajrosje e përditshme e kryqëzuar për pesë deri në dhjetë minuta, pavarësisht stinës. Kjo e ndryshon atmosferën më shumë se çdo freskues ajri.
5. Tharja e rrobave brenda shtëpisë
Edhe rrobat e pastra, nëse thahen në një dhomë të mbyllur, mund të krijojnë lagështi dhe një aromë të veçantë që mbetet në hapësirë.
Gabimi është tharja e vazhdueshme e rrobave brenda banesës pa ajrosje të mjaftueshme.
Më së miri është që rrobat të thahen jashtë, por nëse kjo nuk është e mundur, është e rëndësishme të sigurohet qarkullim i ajrit ose të përdoret një hapësirë me ajrosje të mirë.
6. Qilimat e vjetër që nuk janë pastruar prej vitesh
Qilimat janë “thithës” të mëdhenj të gjithçkaje që ndodh në shtëpi. Pluhuri, lagështia dhe aromat mbeten thellë në fijet e tyre.
Gabimi është mbajtja e qilimave për vite me radhë pa pastrim serioz.
Larja e rregullt e thellë ose zëvendësimi me mbulesa më të lehta dhe më moderne për dysheme mund ta ndryshojë dukshëm ndjesinë në hapësirë.
7. Këpucët që qëndrojnë për vite pa u përdorur
Hyrja e shtëpisë shpesh është një nga vendet ku aromat grumbullohen më shpejt. Këpucët e vjetra që nuk përdoren, por ende ruhen, mbajnë lagështi dhe aromë të pakëndshme.
Gabimi është ruajtja e këpucëve pa mirëmbajtje.
Ato që nuk vishen duhet të largohen, ndërsa pjesa tjetër duhet të pastrohet dhe të ajroset rregullisht.
8. Mobiliet e veshura me pëlhurë që nuk janë freskuar prej vitesh
Divanet dhe kolltukët thithin gjithçka që ndodh në hapësirë, nga jeta e përditshme deri te aromat e kuzhinës.
Gabimi është mbulimi i mobilieve dhe lënia pas dore e mirëmbajtjes së tyre.
Pastrimi i herëpashershëm i thellë ose larja e mbulesave e ndryshon ndjeshëm aromën dhe ndjesinë e hapësirës.
9. Letrat dhe tekstilet e vjetra që “ruhen”
Gazetat, fletoret, peshqirët e vjetër dhe sende të ndryshme që ruhen për vite krijojnë aromë pluhuri dhe ndenjjeje.
Gabimi është ruajtja e gjithçkaje për arsye sentimentale.
Është e nevojshme të bëhet dallimi mes asaj që ka vlerë të vërtetë dhe asaj që vetëm zë vend.
10. Përpjekja për ta mbuluar aromën, në vend që të largohet shkaku
Gabimi më i shpeshtë është përpjekja për ta fshehur erën, në vend që të largohet burimi i saj.
Freskuesit e ajrit dhe aromat e forta vetëm e mbulojnë përkohësisht problemin.
Zgjidhja e vërtetë është largimi i shkakut dhe kthimi i freskisë natyrale përmes pastërtisë, ajrit dhe aromave të thjeshta, si agrumet, liri ose çaji i gjelbër.
Era e shtëpisë nuk vjen nga vitet, por nga zakonet. Dhe kur ndryshojnë zakonet, ndryshon edhe e gjithë ndjesia e hapësirës. /Telegrafi/