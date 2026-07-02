Pse SHBA-të nuk mund të apelojnë kartonin e kuq të Balogun në Kupën e Botës, shpjegohet rregulli i FIFA-s
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë pa Folarin Balogun për ndeshjen e tyre të 1/8-tës në Kupën e Botës kundër Belgjikës, pas kartonit të kuq të sulmuesit kundër Bosnjës dhe Hercegovinës, dhe nuk ka asnjë mënyrë për të përmbysur pezullimin sipas rregulloreve të FIFA-s.
Balogun hapi serinë e golave për epërsinë 1-0, përpara se të përjashtohej në minutën e 64-të pas një rishikimi të VAR-it.
Gjyqtari Raphael Claus fillimisht akordoi vetëm një goditje dënimi, por e ndryshoi ndëshkimin në një karton të kuq të drejtpërdrejtë pasi shqyrtoi incidentin, duke e gjykuar ndërhyrjen ndaj Tarik Muharemovic si një faull të rëndë.
Shumë mbështetës e vunë në dyshim vendimin dhe e krahasuan atë me ndërhyrje të tjera të ngjashme që mbetën të pandëshkuara më parë gjatë turneut. Megjithatë, rregulloret e turneut të FIFA-s lënë pak hapësirë për apelime.
Sipas rregullave, çdo lojtar që merr një karton të kuq direkt dënohet automatikisht me një ndeshje pezullim.
Vendimet e marra nga gjyqtari në lidhje me incidentet në fushë konsiderohen përfundimtare dhe nuk mund të apelohen, përveç nëse organet disiplinore të FIFA-s vendosin sanksione shtesë përtej ndalimit standard.
Kjo do të thotë që SHBA-të nuk kanë bazë ligjore për të kundërshtuar pezullimin e Balogun, pasi ai aktualisht pritet të humbasë vetëm takimin me Belgjikën përpara se të bëhet përsëri i disponueshëm nëse skuadra e tij përparon në çerekfinale.
Ish-gjyqtari Mark Clattenburg gjithashtu e kritikoi vendimin, duke argumentuar se incidenti ishte aksidental dhe nuk meritonte një karton të kuq, por mendimi i tij nuk ka ndikim në procesin disiplinor të FIFA-s. /Telegrafi/