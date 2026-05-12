Pse Seria e re 7 ka një nga interieret më të mira moderne të BMW-së?
Përditësimet e BMW Serisë 7 më të fundit shkojnë përtej stilimit dhe motorëve - transformimi më i madh ndodh në të vërtetë brenda.
Me teknologji gjithëpërfshirëse, rehati të nivelit të lartë dhe materiale të nivelit të lartë në të gjithë modelin, limuzina kryesore e BMW-së ndihet më luksoze se kurrë, transmeton Telegrafi.
Falë sistemit të ri të informacionit dhe argëtimit Panoramic iDrive dhe një sërë veçorish të përparuara digjitale, kabina tani ndihet më shumë si një sallë pritjeje ose zyrë me teknologji të lartë mbi rrota. Le të hedhim një vështrim se çfarë e bën kabinën kaq të mirë.
Pulti qëndron në zemër të këtij ridizajnimi të fokusuar në teknologji. Grupi tradicional i instrumenteve është zëvendësuar nga sistemi i ri Panoramic iDrive i BMW-së, i cili paraqet ekranin "Panoramic Vision" - një shirit i hollë informacioni i projektuar në bazën e xhamit të përparmë.
Ky ekran i ri është projektuar për të mbajtur informacionin kryesor të drejtimit direkt në vijën e shikimit të shoferit, në mënyrë që të mund të qëndroni të përqendruar në rrugë duke marrë ende të gjitha detajet e rëndësishme.
Sistemi gjithashtu funksionon së bashku me një ekran të përmirësuar 3D në kokë për një ndjesi edhe më futuriste. Një tjetër veçori e rëndësishme është Sistemi i ri Operativ X i BMW-së.
I ndërtuar në një platformë të bazuar në Android, ai ofron më shumë fuqi përpunimi se më parë, duke e bërë të gjithë përvojën të ndihet më e shpejtë, më e qetë dhe më reaguese.
Ndërfaqja është gjithashtu më e personalizueshme, me veçori më të mira lidhjeje dhe integrim të përmirësuar të aplikacioneve.
BMW gjithashtu prezanton një ekran të ri 14.6 inç për pasagjerin përpara, i projektuar kryesisht për argëtim dhe media. Një prekje e zgjuar është funksioni i tij automatik i errësimit, i cili ndihmon në zvogëlimin e shpërqendrimeve për shoferin.
Brendësia e teknologjisë së lartë balancohet nga një fokus edhe më i fortë në luks dhe mjeshtëri. Brendësia e Serisë 7 kombinon lëkurën e klasit të lartë me materiale luksoze si leshi dhe kashmiri, duke i dhënë kabinës një ndjesi të pasur dhe mikpritëse.
Opsionet e zbukurimit variojnë nga druri natyral deri te fibra karboni, të gjitha të kombinuara me një vëmendje mbresëlënëse ndaj detajeve.
Rezultati është një hapësirë që ndihet si moderne ashtu edhe e rehatshme. Ndriçimi i ambientit i personalizueshëm shton edhe më shumë atmosferë, duke u përshtatur me humor dhe situata të ndryshme drejtimi.
Ndërsa ulëset e përparme përqendrohen në teknologji, pjesa e pasme ka të bëjë tërësisht me rehatinë. Pasagjerët e pasmë kanë shumë hapësirë për këmbët, dhe ulëset anohen mjaftueshëm për të krijuar një përvojë pothuajse si në një sallë pritjeje, duke e bërë kabinën të ndihet më shumë si një dhomë private ndenjeje në lëvizje.
Vepra e vërtetë është ekrani masiv 31.3 inç 8K Theater Screen që paloset nga çatia, duke krijuar një përvojë të vërtetë kinemaje. Pasagjerët mund të transmetojnë filma dhe shfaqje, të lidhin konsola lojërash ose edhe të kryejnë video thirrje.
Hapësira e pasagjerëve mbetet ndër më të mirat në klasën e saj, dhe bagazhi ende ofron praktikë të fortë për një limuzinë luksoze, me kapacitet ngarkese që varion nga afërsisht 17.7 deri në 19.1 metra kub në varësi të modelit. /Telegrafi/