Pse mbeten njolla në dritare pas pastrimit, rregulloni këto gabime
Dritaret e pastra mund ta ndriçojnë menjëherë një shtëpi, por shumë njerëz përballen me të njëjtin problem: pavarësisht se sa shumë përpiqen, njolla dhe shenja bezdisëse mbeten në xham.
Arsyeja shpesh nuk është produkti i pastrimit, por metoda e gabuar e pastrimit dhe disa gabime të përditshme që pothuajse të gjithë ne bëjmë.
Ju i pastroni dritaret në kohën e gabuar të ditës
Një nga gabimet më të zakonshme është pastrimi i dritareve në rrezet e forta të diellit. Ekspertët e pastrimit në "The Spruce" paralajmërojnë se nxehtësia bën që pastruesi të thahet shumë shpejt përpara se ta fshini në mënyrë të barabartë, duke rezultuar në njolla, vija dhe një pamje të pabarabartë të xhamit.
Koha më e mirë për të pastruar është gjatë motit me re ose herët në mëngjes ose në mbrëmje kur xhami nuk është i nxehtë.
Ju përdorni shumë agjent pastrimi
Shumë njerëz mendojnë se më shumë pastrues do të thotë rezultate më të mira, por shpesh e kundërta është e vërtetë. Sipas ekspertëve në Good Housekeeping, shumë pastrues lë një shtresë të hollë në xham që thahet dhe krijon shenja të dukshme.
Një sasi e vogël e një pastruesi cilësor ose një përzierje uji dhe uthulle është e mjaftueshme, por është më e rëndësishme që të shpërndahet në mënyrë të barabartë në sipërfaqe.
Pëlhura është e ndotur ose e papërshtatshme
Nëse përdorni peshqirë të vjetër kuzhine, peshqirë letre ose lecka të konsumuara për të pastruar, në xham mund të mbeten fibra dhe njolla.
Ekspertët nga Martha Stewart Living rekomandojnë përdorimin e leckave të pastra me mikrofibër sepse ato largojnë në mënyrë efektive papastërtinë, nuk lënë fije dhe thithin më mirë lagështinë.
Ata gjithashtu këshillojnë larjen ose ndërrimin e leckave disa herë gjatë pastrimit, pasi një leckë e ndyrë vetëm përhap papastërti nëpër xham.
Harroni të pastroni kornizat
Shumë njerëz pastrojnë fillimisht xhamin dhe më pas kornizat, gjë që transferon pluhurin dhe papastërtinë nga kornizat përsëri në dritaren e pastruar tashmë.
Sipas rekomandimeve të portalit Better Homes & Gardens, rendi i saktë është i kundërt - pastroni së pari kornizat dhe skajet, pastaj xhamin.
Uji mund të jetë fajtor për njollat
Nëse jetoni në një zonë me ujë të fortë, mineralet mund të lënë njolla të bardha pas tharjes. Kjo është veçanërisht e dukshme në sipërfaqet e mëdha të qelqit.
Ekspertët rekomandojnë përdorimin e ujit të distiluar ose një përzierjeje me uthull të bardhë, pasi kjo zvogëlon formimin e depozitave minerale dhe ndihmon që gota të duket më e shndritshme.