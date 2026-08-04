Hiqni njollat e verdha nga jastëkët me ndihmën e këtij përbërësi: Harrojeni sodën e bukës dhe uthullën
Njollat e verdha në jastëkë janë një problem i zakonshëm në familje, veçanërisht gjatë muajve të ngrohtë kur, për shkak të djersitjes së shtuar, grumbullohen më shumë njolla në pëlhurë.
Edhe pse shumë njerëz përpiqen t'i heqin këto njolla duke përdorur sodë buke ose uthull, ekziston një mënyrë e thjeshtë që mund të ndihmojë në heqjen e tyre në mënyrë më efikase.
Konkretisht, para pastrimit, është e nevojshme të kontrolloni etiketën e kujdesit për jastëkun, sepse jo të gjitha materialet janë të përshtatshme për trajtim me agjentë zbardhues.
Për pastrim, është e nevojshme të aplikoni një sasi të vogël hidrogjeni tre përqind direkt në vendet e verdha dhe ta lini të veprojë për rreth 15 minuta në mënyrë që të depërtojë në pëlhurë dhe të ndihmojë në zbërthimin e njollave. Pas kësaj, jastëku duhet të futet në lavatriçe dhe të lahet.
Për rezultate edhe më të mira, mund të përgatitni një tretësirë me pjesë të barabarta peroksid hidrogjeni 3% dhe ujë. Aplikojeni përzierjen në zonat problematike, lëreni të veprojë për një kohë të shkurtër dhe më pas lajeni jastëkun në lavatriçe.
Me këtë truk të thjeshtë, mund të rifreskoni pamjen e jastëkëve tuaj dhe të hiqni njollat e verdha të shëmtuara që grumbullohen me kalimin e kohës. Pastrimi i rregullt dhe kujdesi i duhur do t'i ndihmojnë jastëkët tuaj të qëndrojnë të freskët dhe të pastër për më gjatë.