Çfarë duhet të bëni tani për një korrje të pasur vjeshte
Gushti është muaji kur kopshti tregon rezultatet e punës që kemi bërë në të që nga pranvera.
Perimet piqen, ne korrim frutat, por në të njëjtën kohë, ditët e nxehta kërkojnë kujdes të veçantë për bimët. Përgatitjet për sezonin e vjeshtës fillojnë gjithashtu në gusht.
Korrja e rregullt i mban bimët të forta
Gushti është muaji më i ngarkuar në kopsht. Domatet, specat, kastravecat, kungulleshkat dhe fasulet piqen pothuajse çdo ditë, kështu që korrja e rregullt është një nga detyrat më të rëndësishme.
Me kungulleshkat, është më mirë të mblidhni pak më pak. Nëse i lini në bimë për një kohë të gjatë, ajo do të fillojë të shpenzojë më shumë energji për një frut të madh dhe më pak për lulet e reja. E njëjta gjë vlen edhe për kastravecat, ku mbledhja e rregullt nxit rritjen e mëtejshme.
Me domatet, kopshtarët me përvojë shpesh heqin gjethet e poshtme që prekin tokën në gusht, pasi kjo përmirëson ajrosjen e bimës dhe zvogëlon mundësinë e zhvillimit të sëmundjeve. Me varietetet e larta, ata mund të heqin edhe majën e bimës për të drejtuar energjinë në pjekjen e frutave tashmë të formuara.
Siç këshillohet nga organizata britanike e kopshtarisë Royal Horticultural Society, gushti është një kohë e mirë për të hequr rregullisht gjethet dhe filizat e panevojshëm nga disa perime, pasi kjo përmirëson pjekjen dhe zvogëlon problemet e sëmundjeve.
Sasia e duhur e ujit është e rëndësishme
Gushti është shpesh muaji më i nxehtë dhe më i thatë i vitit, kështu që ujitja e duhur është një nga detyrat kryesore në kopsht. Gabimi më i madh është shpesh ujitja e cekët e përditshme, e cila lë ujë vetëm në sipërfaqen e tokës.
Një metodë më e mirë është të ujitet më shpesh, pasi kjo lejon që uji të depërtojë më thellë dhe të inkurajojë rrënjët të rriten poshtë. Koha më e mirë për të ujitur është herët në mëngjes ose në mbrëmje, kur avullimi është më i pakët.
Bimët me gjethe dhe fruta të mëdha, siç janë domatet, kastravecat, kungulleshkat dhe specat, janë veçanërisht të ndjeshme. Ato shfaqin shpejt mungesë uji përmes gjetheve të vyshkura ose frutave të çara.