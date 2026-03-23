Pse karburantet janë më të shtrenjta në Gjermani sesa në shumicën e vendeve të BE-së?
Përshkallëzimi i luftës në Iran i ka rritur çmimet e karburantit në të gjithë Evropën, por Gjermania e ka ndjerë këtë më ndjeshëm se shumica e vendeve të tjera - benzina është rritur me pothuajse 5% në javët e fundit, shumë mbi mesataren e BE-së.
Kontrasti me fqinjët është i theksuar.
Franca dhe Austria kanë parë rritje prej rreth 2%, Estonia 3.6%, Luksemburgu 3.5%, ndërsa Sllovakia dhe Hungaria regjistruan rritje prej vetëm 0.1%.
Komisioni Evropian ka vënë në dukje rritjet veçanërisht të mëdha në Gjermani, Holandë, Danimarkë dhe Finlandë, shkruan euronews.
Shoferët holandezë aktualisht po paguajnë çmimet më të larta të benzinës në Evropë, me një mesatare prej 2.17 eurosh për litër javën e kaluar.
Gjermania është shumë afër me 2.08 euro, me Finlandën gjithashtu - e njohur për naftën e shtrenjtë, si dhe benzinën.
Nga vijnë çmimet e ndryshme?
Dallimi më i madh varet nga strukturat kombëtare të taksave dhe detyrimeve.
Gjermania tradicionalisht vendos taksa më të larta të energjisë mbi lëndët djegëse fosile si për arsye mjedisore ashtu edhe për të financuar infrastrukturën, ndërkohë që vendos edhe tarifa për konsumin e CO2, i cili ndikon në kostot e përgjithshme.
Rezultati është se gjermanët paguajnë automatikisht më shumë kur çmimet rriten.
Megjithatë, rritja e fundit e ka konsideruar qeverinë gjermane si joproporcionale dhe ajo ka ngritur një grup pune koalicioni për të shqyrtuar se çfarë mund të mësohet nga partnerët e BE-së.
Disa vende kanë vepruar tashmë. Kroacia dhe Hungaria kanë futur kufizime çmimesh në stacionet e benzinës.
Në Kroaci, çmimet fillimisht u rritën me rreth katër cent për litër, por kufizimi do të ndalojë rritjet e mëtejshme dhe do t'i fiksojë çmimet në 1.50 euro për litër nga 23 marsi.
Në Hungari, benzina është e kufizuar në 1.51 euro dhe nafta në 1.59 euro, megjithëse masa zbatohet vetëm për banorët, që do të thotë se turistët me targa të huaja do të paguajnë më shumë.
Në Austri, zbatohet një rregull i ndryshëm çmimesh: stacionet e benzinës lejohen të rrisin çmimet e tyre vetëm një herë në ditë, në mesditë.
Nga ana tjetër, uljet janë të mundshme në çdo kohë.
Kjo e bën situatën më të qartë dhe më transparente, por nëse kjo vërtet çon në çmime më të ulëta të benzinës është e diskutueshme. /Telegrafi/