Pse del ujë nga shkarkuesi - kur është normale dhe kur mund të jetë problem?
Nëse keni vënë re që nga shkarkuesi i veturës (auspufi) del ose pikon ujë, kjo mund të duket shqetësuese në fillim, por në shumë raste është një fenomen krejtësisht normal.
Uji në shkarkues krijohet si rezultat i procesit të djegies së karburantit në motor. Gjatë këtij procesi formohet avull uji, i cili kur ftohet në sistemin e shkarkimit, kondensohet dhe shndërrohet në pika uji që dalin nga fundi i tubit të shkarkimit.
Kjo është veçanërisht e zakonshme në mot të ftohtë ose kur makina përdoret për distanca të shkurtra dhe motori nuk arrin temperaturën optimale të punës.
Në shumicën e rasteve, kjo nuk është shenjë defekti. Përkundrazi, mund të tregojë se motori po funksionon normalisht dhe procesi i djegies po ndodh si duhet. Uji zakonisht avullon gjatë vozitjes më të gjatë, kur sistemi i shkarkimit nxehet mjaftueshëm.
Megjithatë, ka raste kur uji që del nga shkarkuesi mund të jetë shenjë problemi. Nëse vëreni edhe simptoma të tjera si tym i trashë, erë të pazakontë ose ndryshim në ngjyrën e gazrave të shkarkimit, mund të jetë shenjë e një defekti më serioz në motor, si p.sh. rrjedhje e lëngut ftohës.
Në përmbledhje, pak ujë nga shkarkuesi zakonisht është normale, sidomos në kushte të ftohta ose vozitje të shkurtra, por nëse shoqërohet me shenja të tjera të pazakonta, atëherë duhet kontrolluar nga mekaniku. /Telegrafi/