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Futbollistët nga Arabia Saudite dhe Uruguai luajtën ndeshjen e tyre të parë në Kupën e Botës në orët e para të ditës së sotme (e martë) në Florida, dhe ajo përfundoi me rezultatin 1-1.

Kjo ndeshje ishte interesante edhe për shkak të detajeve para fillimit të saj, pasi FIFA-s iu desh të ndryshonte protokollin e saj në lidhje me flamujt kombëtarë.

Siç dihet mirë, në Kupën e Botës aktuale, para ndeshjes, organizatori vendos flamuj të mëdhenj kombëtarë të të dy vendeve që luajnë ndeshjen në fushë, por këtë herë flamujt nuk ishin në fushë.

Konkretisht, flamujt e Arabisë Saudite dhe Uruguait mbaheshin në ajër nga rojet në mënyrë që të mos preknin tokën, dhe arsyeja ishte kërkesa e sauditëve.

Arsyeja lidhet me rregullin e rreptë të Arabisë Saudite që ndalon që Shahada (deklarata islamike e besimit e pranishme në flamurin kombëtar) të prekë tokën.


Për këtë arsye, FIFA përshtati protokollin e zakonshëm për të respektuar këtë dispozitë gjatë ceremonisë para ndeshjes, kështu që rojet mbajtën flamurin saudit. Sigurisht, e njëjta gjë u bë edhe me uruguaianët në mënyrë që të mos bënte ndonjë ndryshim.

Ndryshe, në barazimin midis këtyre dy ekipeve, golashënuesit ishin Abdulelah Al Amri dhe Maximiliano Araujo. /Telegrafi/

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