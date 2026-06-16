Protokolli ndryshoi për shkak të fesë: Ja pse flamuri i Arabisë Saudite nuk u ul në fushë para ndeshjes
Futbollistët nga Arabia Saudite dhe Uruguai luajtën ndeshjen e tyre të parë në Kupën e Botës në orët e para të ditës së sotme (e martë) në Florida, dhe ajo përfundoi me rezultatin 1-1.
Kjo ndeshje ishte interesante edhe për shkak të detajeve para fillimit të saj, pasi FIFA-s iu desh të ndryshonte protokollin e saj në lidhje me flamujt kombëtarë.
Siç dihet mirë, në Kupën e Botës aktuale, para ndeshjes, organizatori vendos flamuj të mëdhenj kombëtarë të të dy vendeve që luajnë ndeshjen në fushë, por këtë herë flamujt nuk ishin në fushë.
⚽️🏆🔥 MUNDIAL 2026: La FIFA modificó el protocolo habitual de las banderas en el Arabia Saudita y Uruguay por motivos religiosos.
¿Por qué las banderas no tocaron el césped hoy en el Arabia Saudita vs. Uruguay?
A diferencia de otros partidos del Mundial, las banderas fueron… pic.twitter.com/7A4Z3VcIEU
— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 16, 2026
Konkretisht, flamujt e Arabisë Saudite dhe Uruguait mbaheshin në ajër nga rojet në mënyrë që të mos preknin tokën, dhe arsyeja ishte kërkesa e sauditëve.
Arsyeja lidhet me rregullin e rreptë të Arabisë Saudite që ndalon që Shahada (deklarata islamike e besimit e pranishme në flamurin kombëtar) të prekë tokën.
Për këtë arsye, FIFA përshtati protokollin e zakonshëm për të respektuar këtë dispozitë gjatë ceremonisë para ndeshjes, kështu që rojet mbajtën flamurin saudit. Sigurisht, e njëjta gjë u bë edhe me uruguaianët në mënyrë që të mos bënte ndonjë ndryshim.
Ndryshe, në barazimin midis këtyre dy ekipeve, golashënuesit ishin Abdulelah Al Amri dhe Maximiliano Araujo. /Telegrafi/