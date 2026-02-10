Prokurori: Kadri Veseli dhe Hashim Thaçi ishin të përfshirë në emërimin e komandantëve të UÇK-së
Në fjalën përfundimtare të Prokurorisë në Hagë u pretendua se përfshirja e Kadri Veselit në krimet e ngritura në aktakuzë shihet qartazi.
Sipas prokurorit Matt Halling, Thaçi dhe Veseli, para se të hiqnin dikë nga skena, e akuzonin si bashkëpunëtor të Serbisë dhe se ata që nuk respektonin Lëvizjen Popullore të Kosovës do të vuanin pasojat.
Ai pretendoi se Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli personalisht janë të përfshirë në emërimin e komandantëve të UÇK-së.
Madje, ai pretendoi edhe se Veseli ishte pjesë e vendimit për të vendosur persona të caktuar për t’i mbikëqyrur operacionet, siç tha, të torturës.
“Metoda e tyre ishte që ata, para se të hiqnin dikë nga skena, e akuzonin si bashkëpunëtor dhe kështu me radhë. Dëshmitari shtoi se ata që nuk respektonin Lëvizjen Popullore të Kosovës do të vuanin pasojat përkatëse. Kjo ishte situata dhe kështu ndodhte… Kadri Veseli dhe Hashim Thaçi personalisht janë të përfshirë në emërime komandantësh… Veseli nuk është jashtë vendi dhe nuk është i shkëputur nga këto ngjarje. Por ai është pjesë e vendimit që ka vendosur këta persona për të mbikëqyrur operacionin e torturës”, tha ai.
Në pjesën përmbyllëse gjatë ditës së hënë u dhanë deklarata lidhur me funksionimin dhe strukturën e Shtabit të Përgjithshëm. Prokuroria kërkoi që Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi të dënohen me nga 45 vjet burgim secili, apo gjithsej 180 vjet. /KP/Telegrafi/