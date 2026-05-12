Projekti i yjeve prej 610 milionë eurosh i Real Madridit po cilësohet si dështim pas sezonit katastrofik
Projekti aktual i Real Madridit, i ndërtuar rreth Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham dhe Federico Valverde, thuhet se është parë si një dështim pas sezonit zhgënjyes 2025/26 të klubit.
Katërshja e yjeve ka një vlerë të kombinuar tregu prej rreth 610 milionë eurosh bazuar në shifrat e faqes së specializuar Transfermarkt.
Mbappe vlerësohet në 200 milionë euro, Vinicius në 150 milionë euro, Bellingham në 140 milionë euro dhe Valverde në 120 milionë euro.
Pavarësisht talentit të jashtëzakonshëm në dispozicion, Real Madridi ka pasur vështirësi kolektive gjatë gjithë sezonit.
Mbappe ka shënuar 41 gola këtë sezon, por një pjesë e madhe e tifozëve thuhet se mendojnë se ndikimi i tij nuk është përkthyer në sukses gjatë momenteve vendimtare.
Gjithashtu besohet se ka shqetësime të brendshme për mungesën e unitetit brenda dhomës së zhveshjes.
Ndërkohë, Vinicius ka ende një vit të mbetur në kontratën e tij aktuale, ndërsa bisedimet për rinovimin e saj mbeten të pazgjidhura. Braziliani thuhet gjithashtu se është përballur me kritika për tensionet që përfshijnë ish-trajnerin Xabi Alonso.
Sa i përket Bellingham, dëmtimet ia prishën fillimin e sezonit dhe mesfushori ka luftuar për të rigjetur formën e tij më të mirë që nga rikthimi.
Sezoni i Valverdes thuhet se është prekur gjithashtu nga frustrimi i shkaktuar nga ndryshimi i vazhdueshëm i pozicioneve.
Grindja e tij me Aurelien Tchouamenin u përshkrua si një tjetër shenjë e tensionit në rritje brenda skuadrës.
Shqetësimi më i madh i Real Madridit thuhet se është ndjenja se një ekip i mbushur me yje të nivelit të lartë nuk ka arritur të zhvillojë mentalitetin dhe lidershipin e nevojshëm për të garuar vazhdimisht këtë sezon. /Telegrafi/