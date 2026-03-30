Projekti i sallës së vallëzimit në Shtëpinë e Bardhë do të përfshijë një kompleks ushtarak 'masiv'
Ushtria amerikane po përmirëson objektet e Shtëpisë së Bardhë për Krahun e ri Lindor, tha administrata të hënën, pasi presidenti Donald Trump tha se salla e vallëzimit do të ndërtohej sipër një kompleksi "masiv" të fortifikuar.
"Ushtria po bën disa përmirësime në objektet e saj këtu në Shtëpinë e Bardhë, dhe unë nuk jam në dijeni të jap më shumë detaje mbi këtë", tha zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt në një konferencë për shtyp.
Komentet e Leavitt pasuan përditësimin e vetë Trump mbi sallën e vallëzimit të Shtëpisë së Bardhë prej 400 milionë dollarësh për të zëvendësuar Krahun Lindor të shembur.
Të dielën, Trump u tregoi gazetarëve në bordin e Air Force One një vizatim të madh të ndërtesës së re, duke përmendur veçoritë e sigurisë duke përfshirë "xhamin antiplumb" dhe një "çati anti-dron".
"Tani ushtria po ndërton një kompleks të madh nën sallën e vallëzimit, i cili ka dalë së fundmi për shkak të një padie idiote që u ngrit. Por ushtria po ndërton një kompleks masiv nën sallën e vallëzimit, dhe ai është në ndërtim e sipër," tha Trump.
"Salla e vallëzimit në thelb bëhet një hangar për atë që po ndërtohet nën... duke përfshirë edhe dronët dhe duke përfshirë edhe çdo gjë tjetër", shtoi ai.
Salla e vallëzimit prej 8,360 metrash katrorë do të zëvendësojë Krahun Lindor, të cilin Trump urdhëroi ta shembte në tetor. Nën atë ndërtesë ndodhej Qendra Presidenciale e Operacioneve të Emergjencës, një bunker emergjence për presidentin.
Shpërbërja shkaktoi kritika nga ligjvënësit, historianët dhe avokatët e ruajtjes, si dhe një padi të vazhdueshme. Kritikët kundërshtuan vendimin për të shembur strukturën e vjetër pa shqyrtime federale ose komente publike, dhe ata e kanë kritikuar objektin e ri masiv për arsye estetike dhe historike.
Komisioni Kombëtar i Planifikimit të Kapitalit, një nga dy organet federale të kërkuara për të miratuar projektin, ka një votim për ndryshimet e planifikuara për të enjten.
Trump ka thënë se salla e vallëzimit, e cila do të akomodojë 1,000 persona, është një përmirësim i domosdoshëm i ambienteve të ngushta dhe të vjetruara të pritjes në 1600 Pennsylvania Avenue Northwest.