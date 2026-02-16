Prindërit që i duan fëmijët e tyre pa kushte u thonë atyre këto gjëra
Fëmijët kanë nevojë të dëgjojnë se prindërit e tyre i duan dhe dashuria e pakushtëzuar është thelbësore për zhvillimin e tyre.
Ajo ua ndërton vetëbesimin dhe i ndihmon të ndihen krenarë. Nga ana tjetër, dashuria e kushtëzuar mund të jetë dëmtuese dhe t'i çojë fëmijët në rrugën e dështimit, duke dëmtuar marrëdhënien e tyre me prindërit e tyre.
Fëmijët të cilëve u tregohet dhembshuri dhe mbështetje rriten më të qëndrueshëm. Ndërsa dashuria fizike është e rëndësishme, është thelbësore që prindërit ta shprehin dashurinë dhe mbështetjen e tyre edhe me fjalë, shkruan YourTango.
Jam krenar për ty
Fëmijët duhet të ndihen të sigurt. Kur prindërit u kujtojnë rregullisht atyre se janë krenarë për ta, ata i ndihmojnë të ndërtojnë vetëvlerësim të fortë. Ndërsa lavdërimet nuk duhen ekzagjeruar, sasia e duhur e mbështetjes mund të ketë një ndikim pozitiv afatgjatë në mirëqenien e një fëmije. T’i thuash një fëmije, “Jam krenar për ty”, është një mënyrë e drejtpërdrejtë për të treguar dashuri që mund ta ndihmojë atë të bëhet i rritur më i sigurt në vetvete.
Është në rregull të bësh gabime
Fëmijët mund të jenë të ashpër me veten dhe shtytja e vazhdueshme për sukses mund të krijojë shumë presion. Edhe pse prindërit duan që fëmijët e tyre të kenë sukses, lavdërimi i tyre vetëm për sukseset, pa i mbështetur kur dështojnë, mund të krijojë një ndjesi se duhet të jenë perfektë. Një perfeksionizëm i tillë mund të çojë në autokritikë të tepruar.
Inkurajimi i suksesit është i mirë, por nuk duhet të krijojë frikë nga dështimi. Dashuria e pakushtëzuar lë hapësirë për gabime dhe u mëson fëmijëve si të ngrihen përsëri dhe të vazhdojnë përpara pasi të bien.
Ti je i veçantë
Është e rëndësishme t’u mësojmë fëmijëve të pranojnë pikat e tyre të forta. Kur ata fitojnë vetëbesim, ata mund të rriten dhe të bëhen individë të suksesshëm. Një prind që e do fëmijën e tij pa kushte do ta ndërtojë rregullisht vetëvlerësimin e tij dhe do ta ndihmojë atë të kuptojë pikat e tij të forta në mënyrë që të mund të përmirësojë aftësitë e tij. Duke u kujtuar atyre se janë të veçantë, fëmijët mësojnë të jenë vetvetja dhe të qëndrojnë të vendosur në tokë.
Le të flasim për ndjenjat tuaja
Duke i inkurajuar fëmijët të flasin për ndjenjat e tyre, ne u mësojmë atyre shprehjen emocionale. Ne të gjithë kemi takuar të rritur që kanë vështirësi në shprehjen me fjalë të emocioneve të tyre, duke e bërë të vështirë ndërtimin e marrëdhënieve më të thella me ta. Dashuria e pakushtëzuar përfshin cenueshmëri dhe kur prindërit e ushqejnë këtë aftësi tek fëmijët e tyre, ata i vendosin ata në rrugën e suksesit. Aftësia për të njohur ndjenjat dhe për të folur për to me qetësi që në moshë të vogël është jashtëzakonisht e rëndësishme.
Më vjen keq
Prindërit shpesh u kërkojnë fëmijëve të tyre të pranojnë gabimet e tyre dhe të marrin përgjegjësi për veprimet e tyre. Por, ndërsa u mësojnë atyre se çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar, ata mund të përballen edhe me sfidën e pranimit të gabimeve të tyre. Të gjithë bëjnë gabime, përfshirë të rriturit. Kur bëhet një gabim, prindërit duhet të dinë si t'u kërkojnë falje fëmijëve të tyre. Kjo u tregon atyre se i duan pa kushte dhe se kujdesen që t'i bëjnë të ndihen të sigurt dhe të mbështetur.
Asgjë nuk do ta ndryshojë dashurinë time për ty
Fëmijët ndonjëherë kanë frikë se mos i zhgënjejnë prindërit e tyre. Nëse mendojnë se nuk do të marrin mbështetje pasi kanë bërë një gabim, mund të mos u drejtohen fare prindërve për ndihmë. Ata mund të besojnë se dashuria e prindërve të tyre do të ndryshojë nëse zhgënjehen nga diçka që kanë bërë, siç është një notë e keqe ose një problem në shkollë. Një prind që e do vërtet fëmijën e tij pa kushte do të thotë gjithmonë: "Asgjë nuk do ta ndryshojë dashurinë time për ty".
Unë jam gjithmonë në anën tënde
Dashuria e kushtëzuar mund të jetë traumatike për një fëmijë, sepse ai do të vërejë se prindërit e tij nuk janë aty për të në disa momente, veçanërisht kur gjërat vështirësohen. Nga ana tjetër, një prind që ofron dashuri të pakushtëzuar shpesh u kujton fëmijëve të tij se është gjithmonë në anën e tij. Kjo deklaratë i tregon fëmijës se prindërit e tij e mbështesin dhe janë aty për ta mbështetur në kohë të mira dhe të këqija. Fëmijë të tillë nuk duhet të shqetësohen kurrë nëse do të kenë mbështetjen e prindërve të tyre.