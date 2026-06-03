Princesha Leonor e Spanjës përfundon fazën më të fundit të trajnimit të saj ushtarak, ajo u hodh me parashutë nga një aeroplan dhe drejtoi një avion luftarak
Princessha Leonor e Asturias ishte e lumtur dhe rrezatuese ndërsa mori titullin “Bijë Nderi e San Javier” sot.
Vajza e madhe e Mbretit Felipe i Gjashtë dhe Mbretëreshës Letizia të Spanjës, 20 vjeçe, kishte veshur uniformë të plotë ushtarake gjatë ceremonisë së mbajtur në Bashkinë e San Javier.
Trashëgimtarja e fronit spanjoll mori këtë titull, së bashku me Medaljen e Artë të qytetit, për të shënuar përfundimin e trajnimit të saj intensiv në Forcat Ajrore në San Javier.
Leonor përshëndeti turmat e admiruesve mbretërorë që ishin mbledhur në hyrje dhe, në një moment prekës, përshëndeti një fëmijë të vogël që ndodhej në krahët e nënës së tij.
Siç raportohet, 24 orët e fundit kanë qenë shumë intensive për princeshën: një ditë më parë ajo u hodh me parashutë nga një aeroplan si pjesë e trajnimit të saj ushtarak.
Leonor, e cila dukej e qetë dhe e patrazuar nga sfida, u pa duke buzëqeshur dhe duke përshëndetur shokët e saj para se të hidhej.
Pas përfundimit të ushtrimit, 20-vjeçarja përfundoi Kursin Bazë të Parashutizmit në Shkollën Ushtarake të Parashutizmit “Méndez Parada”.
Kjo vjen pasi Leonor shënoi një tjetër arritje të rëndësishme në trajnimin e saj ushtarak, duke pilotuar me sukses një aeroplan luftarak F-5 në Badajoz.
Ajo e drejtoi aeroplanin nën mbikëqyrjen e një instruktori në një shkollë fluturimi në Bazën Ajrore Talavera la Real më 22 prill.
Princesha kishte vizituar më herët Wing-un e 23-të të Shkollës së Luftës dhe Sulmit në këtë bazë, së bashku me shokët e saj në Akademinë e Përgjithshme të Ajrit dhe Hapësirës në San Javier, pasi kishte nisur tre vite trajnimi ushtarak në vitin 2023.
Foto: Princesha Leonor / GettyImages
Një video e xhiruar në prill e tregonte Leonor duke buzëqeshur dhe duke nga kabina para ngritjes në fluturim.
Ajo u shfaq e qetë dhe elegante kur zbriti nga aeroplani, më pas shtrëngoi duart me instruktorët dhe pozoi për fotografi me bashkëstudentët e saj.
Si trashëgimtare e fronit, Leonor një ditë do të mbajë titullin Komandante e Përgjithshme e Forcave të Armatosura dhe për këtë arsye duhet të kalojë kohë në secilën degë të mbrojtjes.
Foto: Leonor / AFP/Getty
Më vonë këtë vit, Leonor do të fillojë një program universitar katërvjeçar në Shkenca Politike në Universitetin Carlos III të Madridit, sipas njoftimit të pallatit mbretëror.
Në këtë universitet spanjoll, ajo do të studiojë lëndë si shkencat humane, ekonomia, sociologjia, historia dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, ndërsa përgatitet për rolin e saj të ardhshëm si mbretëreshë, thuhet në deklaratë.
Vitin e kaluar, Princesha e Asturias mori Kryqin e Madh të Meritës Detare nga babai i saj, Mbreti Felipe, në Akademinë prestigjioze Ushtarake Detare në Marín, Pontevedra.