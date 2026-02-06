Princesha e Kurorës e Norvegjisë kërkon falje për miqësinë me Epstein
Princesha e Kurorës së Norvegjisë, Mette-Marit, kërkoi për miqësinë e saj me autorin e dënuar të krimeve seksuale, Jeffrey Epstein, një nga disa skandalet që kanë goditur monarkinë e vendit nordik.
"Gjithashtu kërkoj ndjesë për situatën në të cilën e kam futur familjen mbretërore, veçanërisht Mbretin dhe Mbretëreshën", tha Mette-Marit në një deklaratë të lëshuar nga pallati mbretëror.
Dosjet e reja që lidhen me Epstein, të publikuara nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së javën e kaluar, përfshinin korrespondencë të gjerë me email midis Mette-Marit dhe Epstein, pasi ai u shpall fajtor për krime seksuale me fëmijë në vitin 2008.
Mette-Marit, bashkëshortja e djalit të Haraldit, Princit të Kurorës Haakon, trashëgimtarit të fronit, më parë kërkoi falje për mbajtjen e kontakteve, duke thënë se ajo tregoi gjykim të dobët.
Ndryshe, kryeministri i Norvegjisë tha të hënën se Mette-Marit dhe norvegjezë të tjerë të shquar që u përmendën në dokumentet e fundit të publikuara të Epstein, duhet të japin më shumë detaje rreth përfshirjes së tyre me Epstein.
Familja mbretërore e Norvegjisë po përballet tashmë me disa sfida.
Marius, djali i Mette-Marit nga një marrëdhënie para martesës së saj me Princin e Kurorës Haakon, është aktualisht në gjyq për përdhunim dhe dhunë në familje. /Telegrafi/