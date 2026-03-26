Prezantohet në Zvicër projekti për zhvillimin e turizmit kulturor në Kosovë
Ka disa muaj që një grup entuziastësh të turizmit janë duke e zhvilluar një projekt interesant që promovon turizmin kulturor në Kosovë.
Projekti “The Guestkeepers” është një iniciativë inovative e implementuar nga OJQ ABSM (Qendra Edukative dhe Këshillimore), me mbështetjen financiare të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS).
Projekti synon ngritjen e vetëdijes për një turizëm të qëndrueshëm dhe me premisa kulturore duke integruar këtu të rinjtë dhe arritjet më të reja teknologjike që ndihmojnë në realizimin e këtij synimi.
“Ndiqni transformimin e të rinjve të moshës 18-30 vjeç, të cilët nga nxënës kthehen në “Ambasadorë të Mikpritjes”, të trajnuar në protokoll diplomatik dhe turizëm kulturor. Zbuloni se si rrjeti “Kosova Inn” po certifikon bujtinat dhe artizanët lokalë për të garantuar autenticitet. Dhe për herë të parë, shihni se si teknologjia—përmes platformës “ www.Theguestkeepers.com “po i lejon turistët të prekin historinë para se ta vizitojnë atë fizikisht. Kjo nuk është vetëm turizëm; është diplomaci përmes kulturës…”, thuhet veç tjerash në prezantimin e projektit të përmendur në faqen e tij të internetit.
Në mënyrë që projekti të bëhet i njohur edhe për publikun e mërgatës sonë në Zvicër, për këtë fundjavë janë planifikuar tri prezantime të tij, me koktej rasti:
Të premten, 27.03.2026 n përë 19:00 në Konsullatën e Kosovës në Gjenevë, në Rue de Lausanne 63, 1202 Genève. Kati i tretë.
Të shtunën, 28.03.26 në 18:00, në Kongresszentrum Allresto, Bern, pas promovimit të librit më të ri të Alketa Gashi-Fazliu.
Të dielen, 29.03.2026 në 17:00 në Konsullatën tonë, Eugen-Huber-Strasse 19A, 8048, Zurich.