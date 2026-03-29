Prezantohet Chevrolet Corvette Grand Sport 2027, gjenerata e ardhshme V8 prodhon 535 kuaj-fuqi
Chevrolet Corvette Grand Sport është rikthyer për vitin 2027. Prodhuesi i automjeteve e publikoi modelin më parë këtë muaj, por tani kemi pothuajse të gjitha detajet.
Corvette Grand Sport do të fuqizohet nga motori i gjeneratës së ardhshme V8 i General Motors, LS6. Motori V8 me aspirim natyral 6.7 litra prodhon 535 kuaj fuqi dhe do të bëhet motori standard edhe në Stingray 2027, transmeton Telegrafi.
Chevrolet thotë se LS6 ka pistona dhe shufra të farkëtuara, kolektorë shkarkimi të rishikuar dhe një sistem të ri lubrifikimi. Ka një raport kompresimi 13.0:1, një trup gazi 95 milimetra.
Motori shoqërohet me një ndërrues me tetë shpejtësi. Gand Sport vjen standard me Kontroll Magnetik të Udhëtimit, një pezullim për turne dhe goma Michelin Pilot Sport All Season 4. Prodhuesi i automjeteve nuk dha statistika të performancës për Corvette-n e re. Chevy do ta ofrojë gjithashtu makinën me një sistem shkarkimi opsional në qendër.
Paketa e Performancës Z52 e disponueshme shton goma verore Michelin Pilot Sport 4S, frena hekuri me performancë të lartë nga Z06. Paketa e Track Z52 shton frena karbon-qeramike, një ndarës me fibra karboni, rrafshe zhytjeje, shirita poshtë karrocerisë, sistem shkarkimi të përmirësuar dhe goma Michelin Pilot Sport Cup 2R.
Chevrolet po lanson gjithashtu Grand Sport X për vitin 2027, i cili zëvendëson E-Ray. GSX ka motorin e ri LS6, të cilin Chevy e çiftëzon me një motor elektrik në boshtin e përparmë dhe bateri nga Corvette ZR1X, duke prodhuar 186 kuaj-fuqi.
Fuqia e kombinuar është 721 kuaj-fuqi, duke tejkaluar E-Ray me 66 kuaj-fuqi. GSX është gjithashtu më i fuqishëm se Z06, i cili ka një motor V8 5.5 litra me aspiratë natyrale që prodhon 670 kuaj-fuqi. X do të përfaqësojë gjithashtu modele që kanë eAWD, si ZR1X.
GSX vjen standard me Magnetic Ride Control, frena karbon-qeramike dhe goma Michelin Pilot Sport All Season 4. Performance Pack shton goma Michelin Pilot Sport 4S.
Chevy do të ofrojë gjithashtu një Grand Sport Launch Edition me një brendësi Santorini Blue dhe qepje me kontrast të kuq. Do të ketë mbështetëse koke të stampuara, një pllakë altoparlanti dhe një distinktiv në timon.
Prodhuesi i makinave nuk thotë se kur do të dalë në shitje Corvette Grand Sport 2027, por duhet të fillojë të mbërrijë te shitësit këtë verë. Çmimi gjithashtu mbetet një mister.
Grand Sport ndodhet midis Stingray të nivelit fillestar, i cili fillon me pak mbi 70,000 dollarë për vitin 2026, dhe Z06 me çmim 121,000 dollarë. E-Ray 2026 fillon rreth 110,000 dollarë, kështu që Grand Sport i ri mund të fillojë në rangun e 90,000 dollarëve./Telegrafi/